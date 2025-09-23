Hellas Direct extinde inițiativa Safe Roads project la București: încă un pas pentru siguranța copiilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

După Brașov, Târgu Jiu, Oradea și Piatra Neamț, inițiativa Safe Roads project ajunge în inima capitalei.

În tumultul urban al Bucureștiului, siguranța în trafic este amenințată constant de traficul aglomerat, dar și de lipsa unor marcaje corespunzătoare în zonele circulate. Nevoia unei soluții devine însă, acută, atunci când siguranța copiilor este la mijloc, mai ales acum, când elevii au început școala. Compania de asigurări Hellas Direct a recunoscut această necesitate și a acționat.

În noaptea dintre 19 și 20 septembrie, trecerea de pietoni din fața Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” din sectorul 3 a fost complet reamenajată, marcând o nouă etapă în inițiativa Safe Roads project, lansată de compania de asigurări auto Hellas Direct.

Proiectul continuă să transforme zonele din jurul școlilor și grădinițelor în spații mai sigure pentru copii, părinți și cadre didactice. Cu marcaje rutiere refăcute, covorașe antiderapante roșii și semnalizare clară, aceste intervenții aparent simple creează un impact vizibil, tangibil, acolo unde contează cel mai mult: în traseul zilnic al copiilor, cei mai vulnerabili dintre cetățeni.

Peste 30.000 de copii beneficiază deja de Safe Roads Project

Până acum, Hellas Direct a implementat proiectul în Brașov (acolo unde a debutat), Târgu Jiu, Oradea, Piatra Neamț, și acum a ajuns în București. În total, 48 de treceri de pietoni din jurul a 47 de unități de învățământ au fost reamenajate.Datorită inițiativei Safe Roads project, peste 30.000 de elevi sunt astăzi mai bine protejați în trafic, inițiativă care a pus, încă de la început, prevenția în centrul strategiei de impact.

„Siguranța reală nu începe cu o poliță de asigurare. Începe din stradă, prin prevenție. Safe Roads project este felul nostru de a arăta că ne pasă, nu doar de clienți, ci de viitorul comunităților în care activăm”, declară Alexis Pantazis, Cofondator și Director Executiv, Hellas Direct.

„Copiii sunt cei mai vulnerabili participanți la trafic. Prin treceri de pietoni bine marcate și măsuri de prevenție, le putem oferi un mediu mai sigur și mai prietenos atunci când merg la școală sau în drumul lor spre acasă”, a declarat Cristina Călin, Manager Comunicare Fundația Siguranța Auto Copii.

Ce urmează?

Inițiativa Safe Roads Project nu este un proiect punctual, ci un angajament pe termen lung, care va continua cu intervenții în și mai multe orașe din România, acolo unde siguranța rutieră din jurul școlilor are nevoie de atenție și de soluții reale.

Prin colaborarea cu autoritățile locale și prin investiții susținute în infrastructură rutieră, scopul este clar: construirea unui viitor mai sigur. Stradă cu stradă.

Mai multe detalii despre inițiativa Safe Roads project: https://www.hellasdirect.ro/safe-roads