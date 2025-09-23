O echipă de studenți români a traversat Australia la bordul unui vehicul solar / ”Am avut 6 metri pătrați de panouri solare. Autonomia mașinii în condiții de zero soare este de până la 300 km”

În luna august, echipa studențească Solis de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a străbătut deșertul australian de la nord la sud, timp de 6 zile, la bordul mașinii „Hyperion”, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Aceasta este o mașină electrică ce-și procură energia de la soare, fiind dotată cu panouri fotovoltaice. Echipa, constituită din 30 de membri, a fost împărțită în departamente- electric, mecanic, software și comunicare.

Din echipă, a făcut parte și târgumureșeanul Tudor Băldean, care pe perioada construcției mașinii a fost coordonator al departamentului electric, iar în competiție a răspuns de stațiile radio.

„Vehiculul este conceput pentru o singură persoană. Face parte din categoria Challenger. Asta impune eficiență maximă. Nu contează cât de confortabil stă pilotul, cum arată mașina, atâta vreme cât e sigură de condus pe drum. Apoi, bateria să fie de 3 kW, de două ori mai mică decât anul trecut ca și capacitate. Am avut 6 metri pătrați de panouri solare. Autonomia mașinii în condiții de zero soare este de până la 300 km. Aerodinamica este un lucru foarte important. Trebuie să fie foarte stabilă pe drum. Pilotul este nevoit să stea la o temperatură ridicată în mașină”, a relatat el.

Povestea traversării deșertului este una ieșită din comun. Cu o viteză medie de 65-70 km/h, aventura a durat 6 zile, iar, la final, echipa s-a clasat pe locul 18 din 26 la categoria Challenger.

Pilotul a fost asistat și însoțit pe traseu de vehicule obișnuite, de colegii din echipă și de organizatori, mai spune Tudor Băldean.

„Traseul începe în Darwin, un oraș din nordul Australiei. și se termină în Adelaide, pe coasta de sud, prin inima deșertului. Important pe drum australian este să fim foarte siguri, pentru că e un drum periculos. Australia găzduiește foarte multe animale, și multe dintre ele nu sunt prietenoase cu oamenii. Dar pe lângă mama natură mai sunt și așa-numitele ”trenuri de drum„ – ca și cum am lua cinci camioane de-a noastre și le-am lega una după alta, și merge cu 100 de km pe oră. Și pe lângă mașinuța noastră care cântărește 270 de kilograme cu pilot cu tot, majoritatea cazurilor ei ne depășesc pe noi”.

Echipa cu același nume dezvoltă încă din 2018 mașini solare, cu care participă la numeroase competiții internaționale – în Belgia de trei ori, Italia și Australia de două ori.