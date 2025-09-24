O dronă Houthi s-a prăbușit în orașul turistic Eilat din sudul Israelului: zeci de persoane rănite

22 de persoane au fost rănite, dintre care doi bărbați se află în stare gravă, iar alte 17 au suferit răni ușoare provocate de șrapnel, după ce o dronă lansată de organizația teroristă Houthi s-a prăbușit miercuri după-amiază în Eilat, potrivit serviciului medical de urgență israelian, Magen David Adom, transmite Jerusalem Post.

O altă victimă a fost rănită moderat de șrapnel.

Drona s-a prăbușit lângă un hotel din sudul orașului israelian, potrivit postului public israelian KAN. Mai multe camere dintr-un hostel situat în apropierea locului accidentului au fost avariate, a adăugat Israel Fire and Rescue.

Paramedicii MDA au sosit la fața locului și au început să acorde îngrijiri medicale răniților, care au fost apoi evacuați la Centrul Medical Yoseftal din apropiere, inclusiv cele două victime aflate în stare gravă. Una dintre ele este o persoană de 60 de ani cu răni grave la membre. Cealaltă victimă în stare gravă este o persoană de 26 de ani cu răni provocate de șrapnel la piept.

IDF a declarat că incidentul este investigat și că forțele aeriene israeliene au efectuat două încercări eșuate de interceptare folosind lansatoare de rachete Iron Dome. Echipele de căutare și salvare operează în zonă, a adăugat armata.

Armata a anunțat, de asemenea, că soldații, alături de personalul poliției israeliene, au fost trimiși la Eilat după atacul cu drone și asistă civilii din zonă, oferindu-le îngrijiri medicale. Un elicopter a fost trimis pentru a ajuta la evacuarea persoanelor rănite. O persoană în vârstă de 70 de ani, rănită în atac, a fost evacuată la Centrul Medical Soroka din Beersheba, iar alte persoane rănite vor fi evacuate cu elicopterul la Soroka mai târziu, a declarat Ministerul Sănătății.

Paramedicul MDA Eyal Dadon a declarat: „Centrul de dispecerat de urgență 101 al MDA a primit rapoarte despre un atac în apropierea unei clădiri, iar echipe MDA numeroase, inclusiv ambulanțe, unități mobile de terapie intensivă și echipe de intervenție rapidă, au fost trimise la fața locului.

„A izbucnit un incendiu, care a fost stins de pompieri, în timp ce noi am efectuat o căutare în zonă și am acordat îngrijiri medicale unui număr de aproximativ douăzeci de persoane rănite, dintre care două se aflau în stare gravă, suferind răni severe la membre din cauza șrapnelelor”, a adăugat Dadon.

Poliția israeliană din Eilat colaborează cu echipele de salvare la locul prăbușirii dronei, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Poliția a cerut, de asemenea, locuitorilor și vizitatorilor orașului să se țină la distanță de locul incidentului.

Pompierii și serviciile de salvare din Israel au menționat, de asemenea, că la locul accidentului au rămas materiale explozive ca urmare a prăbușirii dronei, iar pompierii lucrează pentru a efectua scanări și a izola materialele până când pericolul va fi eliminat complet.

Incidentul de miercuri urmează celui de săptămâna trecută, când o altă dronă lansată de Houthi către Eilat s-a prăbușit în curtea unui hotel, dar fără a provoca victime.

„Din păcate, acesta este al treilea incident în mai puțin de două săptămâni și, deși încearcă să ne perturbe viața, nu vor reuși”, a declarat primarul din Eilat, Eli Lankari. Primarul a subliniat apoi că incidentul necesită o anchetă serioasă și aprofundată, după ce IDF a eșuat din nou să intercepteze o dronă îndreptată spre orașul din sudul Israelului.

„IDF știe cum să o facă și este imperativ să o facă”, a spus Lankari, referindu-se la faptul că portul Eilat a fost închis timp de aproape doi ani din cauza amenințării Houthi.

„Răspunsul la Houthi este să continuăm viața și rutina zilnică, în timp ce efectuăm o anchetă amănunțită a evenimentelor recente și continuăm să oferim un răspuns defensiv complet pentru locuitorii din Eilat și oaspeții săi, cu o acoperire defensivă extinsă asupra zonei, pe mare, în aer și pe uscat.”

Ambasadorul Germaniei în Israel, Steffen Seibert, a declarat că „lumea nu trebuie să se obișnuiască cu faptul că Houthi încearcă să ucidă civili israelieni doar pentru că spun că acționează în numele poporului din Gaza, pe care, desigur, nu îl ajută deloc”.