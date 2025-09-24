Monologul ce a marcat revenirea prezentatorului TV Jimmy Kimmel a adunat 16 milioane de vizualizări pe reţelele de socializare

Monologul rostit de Jimmy Kimmel cu ocazia revenirii emisiunii sale la televiziunea americană marţi seară, după ce grupul Walt Disney a anulat suspendarea acelui program TV, a fost vizionat de 16 milioane de ori pe platforma YouTube a grupului Google şi pe reţeaua de socializare Instagram a grupului Meta, informează Reuters, transmite Agerpres.

Până miercuri la prânz, monologul lui Jimmy Kimmel a adunat 11 milioane de vizualizări pe YouTube şi 5 milioane de vizualizări pe Instagram. Ratele de audienţă ale posturilor de televiziune americane pentru ziua de marţi nu sunt încă disponibile.

Jimmy Kimmel a revenit pe micile ecrane la şase zile după ce remarcile sale despre asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk a determinat grupul Disney să îi suspende emisiunea la presiunea administraţiei preşedintelui Donald Trump. Reprezentanţii grupului Disney au declarat iniţial că remarcile lui Jimmy Kimmel au fost „inoportune” şi „lipsite de tact”.

Decizia companiei americane de a scurta „exilul” lui Kimmel a marcat un act de sfidare corporativă de mare amploare în faţa represiunii crescânde a administraţiei Trump asupra duşmanilor percepuţi de ea în mass-media prin procese şi ameninţări privind reglementarea.

Marţi seară, Jimmy Kimmel a apărat satira politică împotriva „bullyingului” practicat de Donald Trump şi de oficiali ai administraţiei sale. Prezentatorul TV, cu vocea marcată de emoţie la câteva momente după ce a urcat pe scenă în ovaţiile publicului, a declarat: „Nu a fost niciodată intenţia mea să iau în derâdere uciderea unui tânăr. Nu cred că este ceva amuzant în asta”.

Săptămâna trecută, Jimmy Kimmel a declarat că susţinătorii lui Donald Trump au dorit neapărat să îl descrie pe asasinul lui Charlie Kirk „ca fiind orice altceva decât unul de-al lor” şi i-a acuzat că au încercat „să câştige puncte politice” din uciderea lui Kirk. Nexstar Media Group şi Sinclair au decis marţi să nu mai difuzeze emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” pe cele 70 de posturi afiliate canalului ABC pe care le deţin şi le gestionează, care acoperă aproximativ 23% din gospodăriile din Statele Unite. Acest lucru înseamnă că emisiunea nu a putut fi vizionată la televiziune în zone precum Seattle, Salt Lake City, Utah, Nashville şi New Orleans, printre alte pieţe. De asemenea, emisiunea nu a fost difuzată nici în Washington D.C.

Cu toate acestea, grupul Disney oferă spre difuzare emisiunea lui Jimmy Kimmel pe o serie de aplicaţii de streaming, care sunt accesibile în întreaga ţară. Ca reacţie la remarcile lui Jimmy Kimmel de săptămâna trecută, preşedintele Comisiei Federale de Comunicaţii din Statele Unite, Brendan Carr, a ameninţat cu lansarea unei anchete care să vizeze canalul de televiziune ABC şi posturile sale afiliate. El a îndemnat posturile de televiziune să renunţe la emisiunea lui Jimmy Kimmel, în caz contrar acestea riscând să se confrunte cu posibile amenzi şi cu revocarea licenţelor de difuzare.

„Putem face asta pe calea uşoară sau pe calea grea”, a declarat Brendan Carr pe 17 septembrie, o declaraţie care a dus la cereri de demisie din partea democraţilor şi critici aspre din partea republicanilor, inclusiv din partea senatorului Ted Cruz.