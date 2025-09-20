Senatorul republican Ted Cruz îl acuză pe şeful autorităţii de reglementare a audiovizualului din SUA că s-a comportat ca un „mafiot” în cazul lui Jimmy Kimmel

Senatorul american Ted Cruz l-a acuzat pe şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul audiovizualului că s-a comportat ca un „mafiot” în suspendarea prezentatorului de televiziune Jimmy Kimmel – cel mai dur atac lansat până acum de un republican conservator în această controversă, relatează canalul de știri BBC, citat de News.ro.

El a declarat că ameninţarea preşedintelui Comisiei Federale de Comunicaţii (FCC), Brendan Carr, la adresa ABC în legătură cu monologul comediantului despre influencerul conservator Charlie Kirk, ucis recent, a fost „extrem de periculoasă”.

„Este ca în filmul Goodfellas (Naşul)”, a spus republicanul din Texas, imitând accentul unui mafiot.

Alţi republicani din Congres au fost mai rezervaţi în criticile lor faţă de modul în care FCC a presat ABC, deţinută de Disney, să ia măsuri împotriva lui Kimmel, care a fost suspendat pe termen nelimitat miercuri.

Scandalul a izbucnit după ce Kimmel a sugerat în monologul său de luni seara că presupusul autor al crimei lui Kirk era un republican susţinător al lui Trump, deşi autorităţile din Utah au declarat că suspectul era „indoctrinat cu ideologia de stânga”.

Înainte de decizia ABC, Carr a spus că vor exista consecinţe dacă Kimmel va rămâne în emisie. Preşedintele FCC a declarat că Kimmel „părea să inducă în eroare în mod direct publicul american” prin remarcile sale din emisie.

În podcastul său Verdict with Ted Cruz, senatorul a subliniat vineri că urăşte ceea ce a spus Kimmel despre Kirk şi că este „încântat că a fost concediat”. El a mai spus că Carr este „un tip de treabă”.

„Dar ceea ce a spus [Carr] acolo este extrem de periculos”, a adăugat Cruz. „Şi astfel el ameninţă, în mod explicit, că vom anula licenţa ABC.

„O să-i scoatem din emisie, astfel încât ABC să nu mai poată transmite. El spune că putem face asta pe calea uşoară sau pe calea grea, da. Şi trebuie să spun că asta e exact ca în Goodfellas.

„Este exact ca un mafiot care intră într-un bar şi spune: «Ai un bar frumos, ar fi păcat să se întâmple ceva cu el»”, a adăugat el, folosind o voce de mafiot.

El a avertizat că, dacă guvernul se implică în interzicerea şi reglementarea a ceea ce spun mass-media, „asta va avea consecinţe negative pentru conservatori”.

Vineri, în Biroul Oval, preşedintele Donald Trump l-a apărat pe Carr şi a spus „Nu sunt de acord cu Ted Cruz”, care este de obicei unul dintre cei mai fideli aliaţi ai săi.

Un alt senator republican, Thom Tillis din Carolina de Nord, a declarat reporterilor că Cruz a avut „absolută dreptate” în critica sa la adresa lui Carr.

Tillis, care nu va candida pentru realegere anul viitor, a spus că comentariile preşedintelui FCC au fost „un comportament pur şi simplu inacceptabil”.

Republicaţii din Congres au urmat, în general, linia partidului în răspunsul lor la suspendarea lui Kimmel, în timp ce naţiunea este zguduită de repercusiunile politice şi culturale ale uciderii lui Kirk.

Dar senatorul Jerry Moran, un republican din Kansas, a dat joi un semnal de precauţie.

„Poziţia conservatoare este că libertatea de exprimare este libertate de exprimare şi ar fi bine să fim foarte atenţi la orice limite pe care le depăşim în diminuarea libertăţii de exprimare”, a declarat Moran pentru Politico.

Senatorul Mike Rounds din Dakota de Sud a declarat că va aborda problema ca pe o „chestiune între angajator şi angajat”.

Kimmel nu a comentat public suspendarea sa, dar colegii săi din emisiunile de noapte – printre care Jon Stewart, Jimmy Fallon şi Stephen Colbert – au răspuns joi printr-o manifestare de solidaritate.

Kirk a fost împuşcat mortal pe 10 septembrie în timpul unui eveniment în aer liber organizat în campusul unei universităţi din Utah.

Joi, Senatul a adoptat o rezoluţie prin care a desemnat data de 14 octombrie – ziua de naştere a lui Kirk – drept zi de comemorare a acestuia.

Membrii Camerei Reprezentanţilor din SUA au aprobat rezoluţia, dar aproape 100 de democraţi s-au opus acesteia.

În Sacramento, California, poliţia a declarat că vineri după-amiază au fost trase trei focuri de armă către o fereastră a clădirii ABC10, în timp ce în interior se aflau persoane.

Focurile au fost trase dintr-un vehicul în mişcare şi nimeni nu a fost rănit, a declarat poliţia.

Nu a fost clar imediat dacă împuşcăturile au fost un atac ţintit sau o descărcare accidentală a unei arme.

ABC10 este o filială operată de Nexstar, una dintre marile companii media care a anulat emisiunea Jimmy Kimmel Live! de pe pieţele sale în această săptămână, invocând comentariile „ofensive şi insensibile” ale prezentatorului despre Kirk.