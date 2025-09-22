Emisiunea lui Jimmy Kimmel revine după ce a fost scoasă din grilă din cauza comentariilor despre Charlie Kirk

Prezentatorul emisiunii de noapte Jimmy Kimmel, care a fost scos din grila ABC în urma unei dispute legate de comentariile despre Charlie Kirk, va reveni marți, transmite Sky News.

Kimmel, care a fost acuzat că a fost „ofensiv și insensibil” din cauza a ceea ce a spus în emisiunea sa de lunea trecută, va reveni în emisie în intervalul său obișnuit, a anunțat Disney.

Compania Walt Disney a declarat într-un comunicat: „Miercurea trecută, am luat decizia de a suspenda producția emisiunii pentru a evita agravarea unei situații tensionate într-un moment emoțional pentru țara noastră.

Este o decizie pe care am luat-o deoarece am considerat că unele dintre comentarii erau nepotrivite și, prin urmare, insensibile.

Am petrecut ultimele zile purtând discuții serioase cu Jimmy și, după aceste discuții, am ajuns la decizia de a relua emisiunea marți.”

Kimmel i-a acuzat pe Trump și aliații săi că au profitat de asasinarea influencerului conservator săptămâna trecută.

Decizia istorică a ABC de a retrage emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” a venit la scurt timp după ce Nexstar Media, unul dintre cei mai mari proprietari de posturi de televiziune din ţară, a declarat că va retrage emisiunea de la toate „posturile de televiziune proprii şi partenere afiliate reţelei ABC Television Network” din cauza comentariilor prezentatorului cu privire la uciderea activistului conservator Charlie Kirk.

Kimmel a fost criticat de conservatori după emisiunea sa de lunea trecută, în timpul căreia a spus că „mulţimea MAGA” încerca să „îl caracterizeze pe acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei”.

Comentariul său a provocat reacţii aprinse, inclusiv din partea preşedintelui FCC, Brendan Carr. Acesta a declarat, referindu-se la afirmaţia lui Kimmel din podcastul lui Benny Johnson: „Aceste companii pot găsi modalităţi de a schimba comportamentul şi de a lua măsuri, sincer, împotriva lui Kimmel, altfel FCC va avea de lucru în plus”.

Writers Guild of America West şi Screen Actors Guild au emis declaraţii în sprijinul lui Jimmy Kimmel după ce ABC a retras toate episoadele viitoare ale emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” din programul său:

„Dreptul de a ne exprima opiniile şi de a fi în dezacord unii cu alţii – chiar şi de a deranja – este esenţa a ceea ce înseamnă să fii un popor liber. Acesta nu poate fi negat. Nici prin violenţă, nici prin abuzul puterii guvernamentale, nici prin acte de laşitate corporativă”, a scris WGA miercuri seara. „Ca sindicat, suntem uniţi în opoziţia faţă de oricine îşi foloseşte puterea şi influenţa pentru a reduce la tăcere vocile scriitorilor sau ale oricui exprimă opinii contrare. Dacă libertatea de exprimare s-ar aplica doar ideilor care ne plac, nu ar fi fost nevoie să o includem în Constituţie. Ceea ce am semnat – oricât de dureros ar fi uneori – este acordul liber de a nu fi de acord”.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat drept „veşti bune” faptul că programul de televiziune al comediantului Jimmy Kimmel a fost anulat de reţeaua ABC.