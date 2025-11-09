Alianță USR și PNL la Buzău. Partidele susțin un candidat comun, pe independentul Mihai Răzvan Moraru, împotriva lui Marcel Ciolacu, ex-lider PSD, la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău

Membrii Comitetului Politic al USR au validat cu o largă majoritate, duminică, alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Buzău la alegerile parţiale din 7 decembrie, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al USR, Mihai Răzvan Moraru este un antreprenor şi fermier buzoian cu o experienţă de peste 16 ani în mediul de afaceri, iar cea mai importantă realizare a sa este înfiinţarea primului centru privat de cercetare în nutriţia agricolă din România.

„Pe lângă activitatea economică, s-a implicat activ în proiecte sociale dedicate reducerii abandonului şcolar în mediul rural, eforturi recompensate cu Premiul Filantropiei la Gala Oameni pentru Oameni în 2019. Mihai Moraru are 44 de ani, este căsătorit şi are doi copii”, arată sursa citată.

La alegerile parțiale pentru conducerea CJ Buzău se prefigurează astfel o competiție între candidatul PSD Marcel Ciolacu și candidatul independent susținut de USR și PNL, Mihai Răzvan Moraru.