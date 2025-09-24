SURSE Minor de 17 ani, dus la audieri în cazul mesajelor de amenințare către școli și spitale / Se verifică dacă el este cel care a trimis e-mailurile

Un minor de 17 ani a fost ridicat de polițiști în timp ce ieșea din scara blocului în care locuiește, în București, atunci când voia să plece spre școală, spun surse G4Media.

El este dus la audieri, fiind făcute verificări în cazul mesajelor de amenințare transmise către mai multe școli și spitale din toată țara.

Reamintim că mai multe mesaje au fost primite și în această dimineață de mai multe școli și spitale din țară.

Poliţia Română a anunţat miercuri dimineață că ameninţările continuă, fiind primite mesaje marţi şi miercuri.

Astfel de mesaje de ameninţare a fost trimise de la începutul acestei săptămâni pe adresele mai multor şcoli şi unităţi medicale din Capitală, dar şi în mai multe judeţe.

”Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, este mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.