Instagram a atins 3 miliarde de utilizatori activi lunar, anunţă CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Instagram a ajuns la 3 miliarde de utilizatori activi lunar, a declarat miercuri Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta Platforms, marcând un nou prag istoric pentru una dintre cele mai populare aplicaţii de social media din lume, transmite Reuters, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ultima raportare oficială a numărului de utilizatori a avut loc în 2022, când Zuckerberg anunţase că platforma depăşise 2 miliarde de utilizatori.

Achiziţionată de Meta (pe atunci Facebook) în 2012, pentru 1 miliard de dolari, Instagram s-a transformat dintr-o simplă aplicaţie de partajare foto într-o reţea globală care generează acum o parte semnificativă din veniturile publicitare ale companiei.

Succesul Instagram este atribuit în mare parte funcţiei Reels, lansată în 2020, care permite crearea de conţinut video scurt, un segment unde concurează direct cu TikTok şi YouTube Shorts.

Prin comparaţie, TikTok are în prezent peste 1 miliard de utilizatori activi lunar la nivel global, potrivit companiei-mamă ByteDance.