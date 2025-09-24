Instagram a atins 3 miliarde de utilizatori activi lunar, anunţă CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg
Instagram a ajuns la 3 miliarde de utilizatori activi lunar, a declarat miercuri Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta Platforms, marcând un nou prag istoric pentru una dintre cele mai populare aplicaţii de social media din lume, transmite Reuters, citat de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Ultima raportare oficială a numărului de utilizatori a avut loc în 2022, când Zuckerberg anunţase că platforma depăşise 2 miliarde de utilizatori.
Achiziţionată de Meta (pe atunci Facebook) în 2012, pentru 1 miliard de dolari, Instagram s-a transformat dintr-o simplă aplicaţie de partajare foto într-o reţea globală care generează acum o parte semnificativă din veniturile publicitare ale companiei.
Succesul Instagram este atribuit în mare parte funcţiei Reels, lansată în 2020, care permite crearea de conţinut video scurt, un segment unde concurează direct cu TikTok şi YouTube Shorts.
Prin comparaţie, TikTok are în prezent peste 1 miliard de utilizatori activi lunar la nivel global, potrivit companiei-mamă ByteDance.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Facebook, dat în judecată de avocatul Mark Zuckerberg pentru suspendarea contului său / „Se dă drept o celebritate”, spune platforma despre avocatul cu același nume ca fondatorul Facebook
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.