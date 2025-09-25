G4Media.ro
EXCLUSIV Maggie Wang, o colecție care ratează maturitatea creativă: transparențe banale, materiale…

Maggie Wang LFW SS 26
Sursa foto: Arhiva G4Media

EXCLUSIV Maggie Wang, o colecție care ratează maturitatea creativă: transparențe banale, materiale ce par ieftine și ținute care evocă adolescența, nu moda de podium la London Fashion Week

Colecția lui Maggie Wang aduce mai degrabă a exercițiu de început de drum decât a propunere de modă matură. Cămășile transparente, realizate din materiale care par fragile și ieftine, nu transmit ideea de lux, rafinament sau inovație, ci mai curând impresia unor piese cumpărate la întâmplare și decorate în grabă. Broderiile aplicate superficial nu salvează construcția, ci accentuează senzația de improvizație, ca un artificiu menit să mascheze lipsa de substanță.

Problema centrală a colecției este absența unei viziuni clare. În loc să creeze o poveste vizuală sau o identitate estetică recognoscibilă, ținutele se limitează la formule de bază, cu decupaje simple, croieli banale și efecte decorative repetitive. Rezultatul este unul neconvingător, mai apropiat de un proiect școlar sau de un exercițiu pentru adolescenți fascinați de transparențe și detalii aplicate, decât de un demers adresat unui public adult.

De altfel, colecția nu reușește să transmită emoție, dramatism sau chiar o intenție estetică puternică. Fiecare look pare un experiment timid, lipsit de coerență și de forță vizuală. Într-un sezon în care alți designeri explorează direcții teatrale, spectaculoase sau cu mesaje sociale clare, aceste piese rămân fade, aproape irelevante. Mai mult, materialele folosite trădează lipsa unei rigori tehnice și dau impresia unor haine fragile, greu de purtat și imposibil de perceput ca piese de podium cu adevărat memorabile.

Colecția se simte ca o lucrare neterminată: basic în construcție, slabă în execuție și lipsită de maturitate conceptuală. Mai degrabă decât să marcheze un moment important pe scenă, ea lasă impresia unor costume improvizate pentru adolescenți, care experimentează pentru prima dată cu ideea de modă, dar fără profunzimea sau rigoarea necesară pentru a convinge publicul internațional.

Maggie Wang LFW SS 26
Sursa foto: Marco Gafarelli
