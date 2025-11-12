Geanta Birkin originală prezentată presei din Japonia după achiziția record de 10 milioane de dolari

Geanta originală realizată la comandă pentru regretata actriță Jane Birkin a fost prezentată miercuri presei din Tokyo de către compania japoneză care a achiziționat-o pentru suma record de 8,6 milioane de euro (10 milioane de dolari) la casa de licitații Sotheby’s din Paris la începutul acestui an, scrie Fashion Network.

Conform tradiției modei, prima geantă Birkin a fost concepută când actrița și cântăreața franco-britanică a stat lângă directorul Hermes, Jean-Louis Dumas, într-un zbor în 1984 și i-a spus că are nevoie de o geantă elegantă, dar funcțională, ca tânără mamă. Dumas a schițat imediat geanta dreptunghiulară, cu un spațiu dedicat biberoanelor.

După ce Birkin a primit geanta personalizată, compania a continuat să producă versiuni mai mici pentru piața de masă, transformând-o într-un succes instantaneu și contribuind la expansiunea brandului de modă.

Shinsuke Sakimoto, cofondator și CEO al companiei de resell de articole de lux second-hand Valuence Japan, care a achiziționat geanta Birkin, a declarat că povestea apariției genții reprezintă filosofia companiei.

„Credem că produsele nu ar trebui discutate în termeni de preț, ci mai degrabă prin poveștile care includ filosofia și valorile brandului; cu alte cuvinte, ar trebui discutate în termeni de semnificație”, a spus Sakimoto.

Valuence intenționează să expună achiziția sa prețioasă în muzee și locuri similare, în loc să o revândă, a spus el. Birkin însăși a scos la licitație geanta în 1994 pentru a sprijini Sidaction, o organizație caritabilă franceză care strânge fonduri pentru lupta împotriva SIDA.