Jaqueline Cristian, înfrângere clară în turul întâi de la China Open

Jaqueline Cristian a fost eliminată în runda inaugurală a turneului China Open, competiție WTA 1000 care are loc la Beijing.

Ocupantă a locului 42 mondial, Jaqueline a fost dominată clar de Jessica Bouzas Maneiro, din Spania, locul 48 WTA.

A fost 6-4, 6-0 pentru Maneiro după un meci care a durat doar 67 de minute.

Pentru prezența pe tabloul principal de la Beijing, Jaqueline Cristian va primi $23.760 și 10 puncte în ierarhia WTA de simplu.

Într-un alt meci al zilei, Gabriela Ruse a învins-o pe Rebecca Sramkova (locul 55 WTA).

Ruse (98 WTA) a avut câștig de cauză în două seturi, scor 6-2, 6-2.

Gabriela va primi 35.260 de dolari și 35 de puncte în clasamentul WTA de simplu. În turul al doilea al întrecerii, Ruse va evolua cu favorita 16, americanca Emma Navarro.

Turneul de la Beijing are premii totale în valoare de 1,1 milioane de dolari.