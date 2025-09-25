G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Jaqueline Cristian, înfrângere clară în turul întâi de la China Open

Jaqueline Cristian, una dintre jucătoarele de tenis importante ale României.
Jaqueline Cristian / Sursa foto: Credit line: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Jaqueline Cristian, înfrângere clară în turul întâi de la China Open

Sportz25 Sep • 161 vizualizări 0 comentarii

Jaqueline Cristian a fost eliminată în runda inaugurală a turneului China Open, competiție WTA 1000 care are loc la Beijing.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ocupantă a locului 42 mondial, Jaqueline a fost dominată clar de Jessica Bouzas Maneiro, din Spania, locul 48 WTA.

A fost 6-4, 6-0 pentru Maneiro după un meci care a durat doar 67 de minute.

Pentru prezența pe tabloul principal de la Beijing, Jaqueline Cristian va primi $23.760 și 10 puncte în ierarhia WTA de simplu.

Într-un alt meci al zilei, Gabriela Ruse a învins-o pe Rebecca Sramkova (locul 55 WTA).

Ruse (98 WTA) a avut câștig de cauză în două seturi, scor 6-2, 6-2.

Gabriela va primi 35.260 de dolari și 35 de puncte în clasamentul WTA de simplu. În turul al doilea al întrecerii, Ruse va evolua cu favorita 16, americanca Emma Navarro.

Turneul de la Beijing are premii totale în valoare de 1,1 milioane de dolari.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.