EXCLUSIV UPDATE Al doilea caz de nepotism pe linie PSD la Spitalul Județean din Suceava: Noua directoare medicală este verișoară cu prefectul de Suceava, Traian Andronachi / Oficialii anunță că vor opri numirea din cauza legăturii de rudenie

Noul manager interimar al Spitalului Județean din Suceava, Larisa Blanari, îl va numi pe medicul Laura Stătescu ca director medical al unității sanitare. Aceasta este verișoara prefectului Traian Andronachi (numit de PSD), cumătrul președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD).

UPDATE: Oficialii CJ Suceava au declarat pentru G4Media că Laura Stătescu nu va mai fi numită director medical. Vom reveni

Seria nepotismelor la Spitalul Județean din Suceava continuă. După desemnarea miercuri, 24 septembrie, de către șeful CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a nașei sale de cununie, Larisa Blanari, ca manager interimar al unității medicale, aceasta din urmă a anunțat că o va numi director medical pe Laura Stătescu, verișoara actualului prefect de Suceava, Traian Andronachi.

„De la 1 octombrie, funcția de director medical al Spitalului Clinic Județean Suceava va fi preluată de conf. univ. dr. Laura Stătescu, medic primar dermatovenerologie, cadru universitar al UMF „Grigore T. Popa” Iași, care s-a alăturat recent echipei medicale de la Suceava prin transfer de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, unde a ocupat funcția de șef al Clinicii de Dermatovenerologie.

Dr. Laura Stătescu are o carieră de peste 25 de ani, cu specializări în România și în străinătate, o vastă activitate clinică și universitară, peste 100 de lucrări de cercetare coordonate și atestate în management sanitar și îngrijiri paliative”, anunța ieri Consiliul Județean Suceava într-un comunicat de presă.

Gheorghe Șoldan: „M-am rugat de ea să preia funcția de manager”

Președintele PSD Suceava și șeful Consiliului Județean Suceava declara ieri pentru G4Media că numirea Larisei Blanari, nașa sa de cununie, ca manager interimar pentru următoarele șase luni la Spitalul Județean Suceava nu are nicio legătură cu faptul că aceasta este rudă cu el.

„Dar n-ar avea nicio legătură, ce treabă? Adică am ajuns să mă rog de cineva, știți cum e, eu am 30 și ceva de nași și cumătri. Că așa e în Bucovina noastră dragă. Nu mi-e rușine cu nimeni care… Era nașa mea în timp ce eram deputat, adică nu a fost un lucru plus, că ea a fost în aceeași organizație cu mine.

Adică, știți cum e, acum, toată familia mea, toți prietenii mei, toată lumea, e acolo, aia e viața mea, am făcut politică de la 16 ani. Asta a fost. Acum, faptul că eu m-am rugat de ea să preia funcție de manager, asta e partea a doua”, spunea președintele CJ Suceava.

Președintele CJ Suceava, cumătru cu prefectul de Suceava

Guvernul Ciolacu l-a numit pe Traian Andronachi în funcția de prefect al județului Suceava, așa cum G4Media a scris anterior. Traian Andronachi este șeful PSD Rădăuți și cumătrul lui Gheorghe Șoldan, șeful PSD Suceava și președinte al Consiliului Județean.

Gheorghe Șoldan a postat în 2023 pe contul personal de facebook fotografii și un mesaj de la botezul fetiței lui Traian Andronachi.

”Această după-amiază a fost una specială pentru mine și Bianca, pentru că am avut onoarea de a fi nașii acestei minunate fetițe, M… A… Ne simțim binecuvântați și încântați că vom face parte din viața ei și-i vom fi ghizi spirituali în acest drum al vieții. Le mulțumim Oanei și lui Traian pentru că ne-au ales să fim nașii fetiței lor, căreia îi dorim să aibă o călătorie plină de iubire, fericire și reușite”, a scris atunci Șoldan pe contul său de facebook.

Traian Andronachi a fost candidatul PSD la alegerile pentru primăria Rădăuți, dar a pierdut în fața lui Bogdan Loghin (PNL).

Andronachi este avocat și a fost consilier local la Consiliul Local Rădăuți.

Gheorghe Șoldan a câștigat anul trecut alegerile pentru Consiliul Județean Suceava după ce l-a învins pe Gheorghe Flutur (PNL) cu un discurs presărat cu acuzații de nepotism și corupție la adresa liderului liberal.

Scurt arbore genealogic al rudelor care conduc județul Suceava prin încuscrire

Vă prezentăm mai jos un arbore genealogic al celor care conduc în prezent județul Suceava și relațiile de rudenie dintre ei: