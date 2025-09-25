Un TIR cu ovine, blocat între vămile Albiţa şi Leuşeni/ Autoritățile vor putea decide uciderea animalelor / Importatorul are conturile blocate şi nu poate achita taxele vamale

Un TIR încărcat cu ovine este blocat de cinci zile în spaţiul dintre vămile Albiţa şi Leuşeni din cauza faptului că transportul, deşi permis de specialiştii sanitar-veterinari de la frontieră, nu a fost permis de autorităţile vamale din Republica Moldova, transmite Agerpres.

Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, pe data de 20 septembrie, în jurul orei 21:00, un transport de ovine cu un efectiv de 32 de capete a trecut prin Vama Albiţa către Vama Leuşeni, dar a fost blocat din cauza faptului că societatea care ar fi urmat să primească animalele nu poate plăti taxa vamală fiind în insolvenţă, o soluţie luată în calcul de autorităţi fiind uciderea şi neutralizarea animalelor.

„Odată ajuns în Vama Leuşeni, transportul de ovine a fost admis de către serviciul veterinar al Poliţiei de Frontieră în Leuşeni pentru intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Conform declaraţiei verbale a şoferului, autorităţile vamale din Republica Moldova nu au permis intrarea transportului în ţara vecină, deoarece importatorul are conturile blocate şi nu poate achita taxele vamale de import. Prin urmare, şi în momentul de faţă tirul cu ovine se află între cele două vămi şi nu se poate întoarce cu animalele vii în România. Sunt discuţii purtate între transportatori şi reprezentaţii din Republica Moldova şi în contextul în care ele nu vor intra în Republica Moldova pentru că înţeleg că acea societate comercială este în insolvenţă, animalele vor fi asanate în locaţia unde sunt acum”, a declarat joi, pentru Agerpres, prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica.

Conform legislaţiei în vigoare, reintrarea ovinelor în Uniunea Europeană nu mai este posibilă, având în vedere că transportul a părăsit spaţiul comunitar.