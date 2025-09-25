G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Maia Sandu despre extrădarea lui Plahotniuc: Până şi infractorii care păreau invincibili…

Maia Sandu
Screenshot Facebook

Maia Sandu despre extrădarea lui Plahotniuc: Până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei

Articole25 Sep 0 comentarii

 Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului Vlad Plahotniuc.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Lidera de la Chişinău a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că „până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”, referindu-se la aducerea în faţa justiţiei moldovene a lui Plahotniuc, transmite Agerpres.

„Dacă nu renunţi când e greu şi continui să lupţi – întreaga societate continuă să lupte – până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”, a transmis Maia Sandu.

Oligarhul Vlad Plahotniuc, care a deţinut şi funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar şi pe cea de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităţilor moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.

Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al acestui stat.

El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova ar fi fost oprită deoarece oligarhul este anchetat și în România, surse

Articole18 Sep • 878 vizualizări
0 comentarii

Rusia foloseşte preoţi şi boţi pentru a influenţa alegerile, spune preşedinta Republicii Moldova

Articole14 Sep • 391 vizualizări
0 comentarii

Maia Sandu, în audienţă de Papa Leon al XVI-lea: M-a asigurat că Moldova este văzută şi este auzită

Articole12 Sep • 310 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.