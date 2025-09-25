Maia Sandu despre extrădarea lui Plahotniuc: Până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului Vlad Plahotniuc.
Lidera de la Chişinău a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că „până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”, referindu-se la aducerea în faţa justiţiei moldovene a lui Plahotniuc, transmite Agerpres.
„Dacă nu renunţi când e greu şi continui să lupţi – întreaga societate continuă să lupte – până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”, a transmis Maia Sandu.
Oligarhul Vlad Plahotniuc, care a deţinut şi funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar şi pe cea de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităţilor moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.
Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al acestui stat.
El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.
