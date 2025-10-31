Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Libertatea de exprimare este pentru oameni reali, nu pentru armate de boți”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președinta Maia Sandu a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri internaționali, experți și reprezentanți ai societății civile pentru a discuta soluții la marile provocări globale – de la pace și securitate, la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.

„Înainte ca prima rachetă să lovească vecinul nostru, Ucraina, prima armă a fost minciuna. Când tancurile au ajuns să treacă granița, terenul fusese deja pregătit: dreptul Ucrainei de a exista fusese luat în derâdere, iar diferența dintre agresor și victimă a fost voit ștearsă. Moldova nu este străină de războiul informațional al Rusiei. Dar începând cu invazia pe scară largă a Ucrainei, manipularea adevărului a atins un nivel înspăimântător”, a declarat șefa statului în debutul discursului său.

Maia Sandu a subliniat că Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării, exploatate de regimuri autoritare pentru a submina procesele democratice. Ea a subliniat că libertatea de exprimare este pentru oameni reali — nu pentru armate de boți.

„Regimurile autoritare care suprimă libertatea de exprimare acasă folosesc aceleași platforme pentru a submina democrațiile din străinătate. Ele exploatează deschiderea societăților noastre pentru a răspândi manipulare, în timp ce refuză propriilor cetățeni anume libertatea,” a menționat șefa statului.

Președinta Maia Sandu a evidențiat, de asemenea, că platformele online poartă responsabilitate în combaterea manipulării și dezinformării: „Platformele trebuie să respecte propriile reguli — și legea. Ele trebuie să ofere acces real la date, să dezvăluie cine plătește pentru amplificare și să accepte audituri independente privind moderarea conținutului și publicitatea politică.”

Maia Sandu a relevat că în timpul alegerilor parlamentare din RM, rețelele controlate de Rusia au folosit Telegram, TikTok, Facebook și Instagram pentru a asalta utilizatorii moldoveni cu știri fabricate, deep fake-uri și propagandă coordonată. Ferme de troli care operau în interiorul Moldovei au generat zeci de milioane de vizualizări.

BBC a investigat una dintre aceste rețele, formată din aproximativ o sută de conturi false de TikTok.

Organizația americană Digital Forensic Research Lab a descoperit ulterior că aceste conturi au adunat peste 55 de milioane de vizualizări — într-o țară cu doar 2,4 milioane de locuitori.

Ca rezultat, un partid politic, aproape inexistent la firul ierbii, a fost propulsat brusc în Parlament printr-o campanie purtată aproape exclusiv pe TikTok, a specificat șefa statului.

„Acest lucru ar trebui să ne alarmeze pe toți. Ceea ce s-a întâmplat în Moldova la ultimele trei scrutine sau în România anul trecut se poate întâmpla oriunde — la alegerile naționale sau la următorul scrutin pentru Parlamentul European”, a mai spus șefa statului.

În marja Forumului, Maia Sandu a avut o întrevedere cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian. Cei doi lideri au discutat despre pace și stabilitate în Europa, protejarea integrității proceselor electorale, combaterea amenințărilor la adresa suveranității ambelor țări și consolidarea rezilienței instituțiilor democratice.

De asemenea, șefa statului s-a întâlnit cu președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Belgiei, Peter De Roover, cu care a discutat despre sprijinul Belgiei pentru parcursul european al Moldovei.

Investițiile în economia moldovenească au fost principalul subiect al discuției cu directorul general al Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), Rémy Rioux. Grupul AFD sprijină proiecte de dezvoltare care îmbunătățesc viețile oamenilor din Moldova, inclusiv în domeniile eficienței energetice, împăduririi și finanțării întreprinderilor mici și mijlocii.