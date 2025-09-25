Iurie Roșca, vector al propagandei ruse în Republica Moldova, a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență. El poza în anii 90 drept unionist

Iurie Roșca, fostul șef de facto al organului rus oficial de propagandă Sputnik, a fost condamnat joi la patru ani de închisoare pentru trafic de influență, transmite TV8. Sentința a fost pronunțată de Curtea de Apel Centru, care a redus cu doi ani pedeapsa stabilită de prima instanță. Roșca a fugit deja din Republica Moldova.

Iurie Roșca, fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova și fost lider al Partidului Popular Creştin Democrat, poza în anii 90 drept unionist. Ulterior, el s-a dovedit un apropiat al Moscovei și un adept a teoriilor ideologului Kremlinului, politologul Alexandr Dughin.

Roșca promovează activ ideile și teroriile politologului rus și participă la diverse lansări de cărți ale acestui, inclusiv în România, după cum a arătat o analiză publicată de jurnalistul Mădălin Necșuțu pe G4Media.

De atfel, Dughin a și afirmat despre Roșca că este „prietenul Rusiei”, un „promotor activ al identității moldovenești”, parte a teoriei moldovenești conform căreia românii și moldovenii nu au nimic în comun ca istorie și vorbesc o limbă diferită. Adepții acestei teorii promovează nu numai schisma identitară români-moldoveni, dar sunt în fapt și filoruși și anti-occidentali.

Promotor al extensiei ideologice a Moscovei printre vorbitorii de limbă română

Roșca a promovat cărți ale lui Dughin în România, precum „Destin Eurasianist”. Roșca l-a însoțit pe 5 aprilie 2017 pe Alexandr Dughin la lansarea cărții acestuia în București. A ținut prezentări și a acordat interviuri, promovându-i acestuia ideile anti-occidentale.

Potrivit unei analize semnate de unul dintre cei mai buni analiști pe spațiul estic, Andreas Umland, Dughin a devenit un comentator politic prolific și, unii spun, un expert influent în noua Rusie a lui Putin.

„Cunoscut teoretician al fascismului în anii `90, Dugin se prezintă astăzi ca un „centrist radical” și susținător înflăcărat al politicilor externe autoritare interne și anti-occidentale ale Rusiei. Atât articolele sale pasionate în apărarea lui Putin, cât și anti-americanismul său deosebit de incisiv sunt, aparent, populare la Kremlin și la „Casa Albă” din Moscova (sediul guvernului federal). Nicio altă explicație nu este posibilă pentru aparițiile frecvente ale lui Dughin în emisiunile populare de seară de pe canalele de televiziune controlate de guvernul rus, sau pentru numeroasele sale articole din numeroasele ziare și site-uri web de la Moscova fiind pe aceeași linie a Kremlinului în relația cu poporului rus”, scrie Umland.

Creșterea lui Dughin în ultimii ani a fost irezistibilă. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că, în anii 1990, acest auto-numit „neo-eurasiatic” a salutat cu bucurie nașterea iminentă a „fascismului fascist” în Rusia și a lăudat organizatorul Holocaustului, Reinhard Heydrich, pentru că a fost un „convins eurasiatinst”. Pe atunci, Dughin și-a descris sincer ideologia drept „revoluționar-conservatoare”, afirmând că ideea de bază a fascismului este „revoluția conservatoare”. De-a lungul anilor nouăzeci, „neo-eurasianistul” Dughin a făcut un număr mare de declarații similare, inclusiv diverse scuze mai mult sau mai puțin calificate pentru cel de-al Treilea Reich, mai afirmă Umland.

„În ultimii ani, cu siguranță, retorica lui Dughin s-a schimbat – dacă nu în ton, atunci în stil. Acum, ciudat, se poartă adesea ca un „anti-fascist” deschis și nu ezită să-i eticheteze pe oponenții săi, atât în interiorul, cât și în afara Rusiei, drept „fasciști” sau „naziști”, mai afirmă expertul.

De altfel, Dughin a avut și o serie de aserțiuni ideologice la adresa României, țară care, spune el, ar trebui să co-existe în acest spațiu eurasiatic pe care el în promovează.

„Cred ca integrarea Romaniei în spatiul eurasiatic poate avea loc sub zodia identității culturale ortodoxe. În cadrul Comunității Eurasiatice aceasta țară își va putea rezolva problemele economice și teritoriale, dar mai mult, va fi acceptata cu bucurie”, spunea în vara lui 2013, într-un interviu pentru postul de radio Vocea Rusiei, Aleksandr Dughin.

Menirea mesianică a Rusiei de salvare a lumii creștine și teoria celei „de-a treia Romă”

Drept „momeală ideologică” pentru România, Dughin nu uită să ofere României pentru intrarea în acest spațiu eurasiatic Republica Moldova, care la rândul ei va îngloba și regiunea separatistă transnistreană. Totul într-un cocktail ideologic ce amestecă misticismul, religia, morala creștină și politica.

De altfel, Dughin promovează principalele teme ale propagandei Kremlinului despre România ca vin să descrie România ca pe un stat odebient, de mâna a doua, tratat cu dispreț de un Occident decăzut moral care desconsideră valorile morale creștine.

„România se afla la periferia Uniunii Europene, este un oaspete nepoftit, tratat mai rău decât țările care se afla în dificultate precum Spania, Italia, Grecia, Portugalia, Irlanda. În Uniunea Europeană, aceste țări sunt catalogate peiorativ drept „Grupul PIIGS”, adică „grupul porcilor”. Înseamna ca în acest context România este o țară de mâna a zecea? În Europa există o percepție negativă și injusta a românilor”, spune Dughin care alunecă spre misticismul creștin-ordotox ca argument suprem pentru această „comuniune” a României cu acest spațiu.

La rândul său, în martie 2020, Roșca și-a lansat, la București, cartea „Interesul Național ca Modus Vivendi (Cronicile unui disident eurosceptic)”.

La fel ca și mentorul său Dughin, Roșca promovează aceleași teze ale propagandei ruse de portretizare a României ca un stat slab la cheremul Occidentului, dar introduce în subsidiar și teme militare anti-NATO. Portalul Veridica.ro semnalează săptămânal fake news-urile și dezinformările lansate de publicații pro-Kremlin în România, Republica Moldova și Ucraina. Una dintre aceste este Sputnik Moldova, unul dintre principalele canale ale propagandei rusești în limba română ce își coordonează activitatea pentru Republica Moldova, România și prțile Ucrainei unde există vorbitori de limba română.

Toate aceste teme concordă, fiind ambalate diferit în funcție de evenimentele cotidiene. De altfel, în România, tot mai multe site-uri de știri au început să opereze direct sau subliminal cu tezele propaganstice ale Kremlinului.

„Primim [Republica Moldova] invitații insitente să urmăm calea Bucureștilor de integrare în UE și NATO. Altfel nici nu e voie să gândim. N-avem decât să urmăm calea falnică și plină de realizări majore ale României de a fi colonizați definitiv: politic, militar, economic, cultural, mediatic, dar ce e și mai grav, axiologic (de la Sorin Dumitrescu citire!). De parcă n-ar fi suficientă semi-colonizarea în care ne aflăm ca stat asociat al UE și în parteneriat cu NATO (Constituția noastră stabilește că suntem un stat neutru și deci nu putem adera la blocuri militare)”, declarat Roșca într-un interviu, în februarie 2020, înainte de lansarea cărții sale la București.