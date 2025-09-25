8.540 avioane Airbus sau 341 portavioane: ce reprezintă concret datoria record de 3.400 de miliarde de euro a Franței?

Datoria publică franceză a continuat să crească în al doilea trimestru, ajungând la 3.416,3 miliarde de euro la sfârșitul lunii iunie, potrivit INSEE, adică 115,6% din PIB. Din aprilie până în iunie, aceasta a crescut cu 70,9 miliarde de euro, a precizat INSEE, ceea ce reprezintă un record în valoare absolută. O sumă atât de colosală încât devine aproape abstractă, scrie Le Figaro.

Concret, aceasta reprezintă aproximativ 49.796 de euro per francez, având în vedere că, potrivit INSEE, la 1 ianuarie 2025, Franța avea 68,6 milioane de locuitori.

Pentru comparație, această sumă de peste 3.400 de miliarde de euro corespunde la 8.540 de avioane Airbus A380 ale prințului saudit miliardar Al-Walid, cel mai scump avion privat din lume (estimat la 400 de milioane de euro). Cu acești bani, s-ar putea construi și 341 de portavioane franceze de nouă generație, al căror cost se ridică la 10 miliarde de euro, a afirmat Sébastien Lecornu când era ministru al Apărării. Datoria Franței este, de asemenea, de 6.409 ori mai mare decât bugetul celui mai scump film din istorie, Star Wars, episodul VII: Trezirea Forței, care a costat 533 de milioane de euro, potrivit Forbes.

S-ar putea cumpăra, de altfel, 72.960 de ceasuri „Hallucination”, cele mai scumpe din lume (46,8 milioane de euro, potrivit site-ului MagMontres.fr). Fruct al a mii de ore de muncă, ceasul este asamblat din 110 carate de diamante colorate. În cele din urmă, la nivel european, valoarea totală a datoriei franceze corespunde de 1,6 ori bugetului total al Uniunii Europene între 2021 și 2027, care se ridică la 2.070 miliarde de euro, potrivit Consiliului Uniunii Europene.

Povara datoriei, 232 de ani de venituri pentru Cristiano Ronaldo

Ca urmare a traiectoriei ascendente a datoriei, crește și povara dobânzilor aferente acesteia. În 2024, aceasta s-a ridicat la 58,8 miliarde de euro, potrivit Consiliului Superior al Finanțelor Publice (HCFP). Aceasta ar trebui să ajungă la 67,1 miliarde de euro în 2025, tot potrivit HCFP. Această sumă ar putea reprezenta „în acest an bugetul cel mai important al națiunii”, a afirmat fostul prim-ministru François Bayrou la sfârșitul lunii august. El a adăugat că aceste anuități vor fi de acum înainte „mai grele decât bugetul educației naționale și bugetul armatei”.

Suma este într-adevăr superioară celor 64,3 miliarde de euro prevăzute pentru învățământul școlar în legea finanțelor pentru 2025 (exclusiv contul special CAS Pensii). De asemenea, depășește cu mult cele 50,5 miliarde de euro alocate apărării în 2025. În 2029, dacă nu se iau măsuri, serviciul datoriei ar putea depăși pragul simbolic de 100 de miliarde de euro. Aceasta ar ajunge la 107,7 miliarde de euro, potrivit HCFP. Pentru comparație, datoria publică a Franței în 2024 corespunde veniturilor pe 232 de ani ale starului fotbalului Cristiano Ronaldo, cel mai bine plătit sportiv din lume potrivit Forbes, ale cărui câștiguri anuale se ridică la 253 de milioane de euro.