Franța devine Italia, iar Italia devine Franța / Investitorii consideră acum obligațiunile franceze la fel de riscante ca cele italiene (Politico)

Aliații Giorgiei Meloni sărbătoresc victoria, pe măsură ce politica franceză capătă o tentă din ce în ce mai italiană, scrie Politico. Cu doi prim-miniștri răsturnați în nouă luni și datoria care se acumulează sub privirea îngrijorată a piețelor financiare, situația din Paris seamănă din ce în ce mai mult cu cea din Roma din anii 1980 și 1990, când guvernele notoriu de scurtă durată ale țării erau împotmolite în propria criză a datoriilor.

Guvernul Meloni, între timp, se dovedește mai eficient în reducerea datoriei masive a Italiei și este hotărât să rămână la putere până la sfârșitul mandatului său. Acest lucru oferă Italiei o gustare din stabilitatea politică care a fost o marcă înregistrată de lungă durată a politicii franceze.

Italia câștigă această rundă a rivalității transalpine și nu se sfiește să se laude. Ziarele de acolo și publicațiile de dreapta care o susțin pe Meloni se bucură de schadenfreude, la fel ca Matteo Salvini, viceprim-ministrul radical al țării. El s-a grăbit să sărbătorească ceea ce a numit „a nu știu câta înfrângere” a președintelui francez Emmanuel Macron.

În timp ce alți aliați ai lui Meloni spun că sunt îngrijorați de situația Franței, ei subliniază rapid că guvernul de dreapta de la Roma are succes acolo unde centristii francezi eșuează.

„În sufletul lor, unii membri ai guvernului italian s-ar putea să nu fie atât de supărați de situația actuală, dar nu pot spune asta în public”, a declarat Marc Lazar, expert în relațiile franco-italiene, care predă la Universitatea Luiss din Roma și la Sciences Po din Paris.

Europarlamentarul Nicola Procaccini, unul dintre mai mulți oficiali italieni cu care POLITICO a discutat, a remarcat că Franța a avut cinci prim-miniștri în mai puțin de doi ani și pare să-și piardă influența la Bruxelles, în timp ce țara sa poate „influența restul Uniunii Europene” chiar mai mult decât în perioada de glorie a fostului prim-ministru Mario Draghi.

„Evident, politicile promovate de guvernele Macron sunt politici greșite”, a declarat Procaccini, care coprezidează grupul ECR din Parlamentul European și este un aliat apropiat al Meloni.

Un parlamentar din coaliția Meloni, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi deschis, a remarcat pe jumătate în glumă că „la scurt timp după ce prim-ministrul francez François Bayrou ne-a acuzat de dumping fiscal, propriul său guvern a fost demis”.

Legiuitorul se referea la acuzația lui Bayrou de luna trecută că guvernul italian încerca să atragă gospodăriile franceze bogate în Italia, oferindu-le stimulente fiscale.

Această dispută a fost cea mai recentă dintr-o serie de dezacorduri între Roma și Paris care au ajuns în atenția publicului. Altele se refereau la probleme precum migrația și dreptul la avort.

Cine este cine?

De când alegerile anticipate din Franța din vara anului 2024 au dus la un parlament fără majoritate, Macron a încercat în zadar să convingă parlamentarii din țara sa să se angajeze în exerciții de formare a coalițiilor, comune în țări precum Italia sau Germania, dar rare în Franța.

Mandatul noului prim-ministru francez, Sébastien Lecornu, a început, de asemenea, în stil italian, Macron cerându-i să organizeze consultări cu partidele cu privire la bugetul pentru anul viitor înainte de a forma un guvern. Măsura seamănă cu „mandatul exploratoriu” pe care președinții italieni îl acordă uneori potențialilor prim-miniștri pentru a discuta cu partidele și a evalua dacă o majoritate parlamentară ar putea susține un viitor guvern.

Lecornu încearcă însă să vadă dacă poate obține suficient sprijin în legislativul francez pentru a adopta un buget care să asigure că finanțele Franței nu vor mai semăna cu cele ale Italiei, o țară care a fost mult timp sinonimă cu cheltuieli nesăbuite și datorii nesustenabile.

Ambele țări sunt în prezent împovărate cu o datorie publică de peste 3 trilioane de euro. Dar Italia – deși este și ea vinovată că a lăsat lucrurile să scape de sub control în timpul pandemiei cu faimosul său sistem de credite fiscale „superbonus” – a reușit să-și corecteze mai bine cursul în ultimii doi ani.

Se preconizează că deficitul bugetar al Italiei va ajunge la 3,3% din produsul intern brut în acest an, în timp ce cel al Franței pare să atingă 5,4% din PIB. Roma pare pregătită să se alinieze la normele europene care limitează această cifră la 3% din PIB anul viitor, în timp ce Parisul intenționează să atingă acest obiectiv abia în 2029.

Piețele financiare au luat notă de acest lucru. Investitorii consideră acum obligațiunile franceze la fel de riscante ca cele italiene. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani ale celor două țări a închis joi la exact același nivel, de 3,49%.

Deși ratingul de credit al Italiei este încă mai mic decât cel al Franței, există semne că cele două țări ar putea converge încet. Vineri, Fitch a ridicat ratingul Italiei de la BBB la BBB+, la doar câteva zile după ce a redus ratingul Franței de la AA- la A+.

În timpul crizelor din trecut, Italia a recurs adesea la guverne tehnocratice conduse de personalități externe, precum Mario Monti și Mario Draghi, și susținute de partidele mainstream.

Cu toate acestea, furia generalizată față de reformele promovate de Monti a contribuit la ascensiunea partidelor populiste, precum Mișcarea 5 Stele și Liga, a afirmat Lazar, expertul în relații franco-italiene. Zece ani mai târziu, Meloni a reușit să profite de opoziția sa față de guvernul Draghi, prezentându-se ca o lideră anti-establishment și câștigând alegerile din 2022.

Tabăra lui Macron probabil nu găsește prea multă inspirație în opțiunea tehnocratică italiană, știind foarte bine că aceasta ar putea alimenta și mai mult popularitatea crescândă a partidului de extremă dreapta Reunirea Națională al lui Marine Le Pen, în perspectiva alegerilor municipale importante de anul viitor și a alegerilor prezidențiale din 2027.