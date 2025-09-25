G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Datoria Franței a depășit pragul de 3.400 de miliarde de euro, un…

turnul eiffel, paris, caldura, canicula, franta
sursa foto: © Luciano Mortula | Dreamstime.com

Datoria Franței a depășit pragul de 3.400 de miliarde de euro, un nou record

Articole25 Sep 0 comentarii

Datoria publică a Franței a crescut din nou în al doilea trimestru, ajungând la 115,6% din produsul intern brut (PIB) la sfârșitul lunii iunie, față de 113,9% la sfârșitul lunii martie și 112,1% în al doilea trimestru al anului 2024, a anunțat institutul francez de statistică INSEE, citat de BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Din aprilie până în iunie, datoria a crescut cu 70,9 miliarde de euro, ajungând la 3.416,3 miliarde de euro, a precizat Institutul Național de Statistică și Studii Economice. Este un record în valoare absolută.

Publicarea datelor de către INSEE survine într-un climat social tensionat, sindicatele anunțând o nouă zi de mobilizare, dezamăgite de noua întâlnire cu Sébastien Lecornu, care încă nu și-a dezvăluit orientările bugetare.

Alimentată de acumularea neîntreruptă a deficitului din 1975, datoria nu încetează să crească de la sfârșitul anilor 1990, dar „crește mai repede decât cea a vecinilor săi europeni”, mai ales din 2019, constată Mathieu Plane, director adjunct al departamentului de analiză și previziune al OFCE, pentru AFP.

Pe lângă măsurile de sprijin foarte costisitoare luate pentru a face față crizei sanitare și inflaționiste, el vede în aceasta rezultatul unei scăderi nefinanțate a impozitelor obligatorii și al unei creșteri economice mai slabe decât se aștepta guvernul, și deci generatoare de venituri mai puține.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Franța devine Italia, iar Italia devine Franța / Investitorii consideră acum obligațiunile franceze la fel de riscante ca cele italiene (Politico)

Articole22 Sep • 461 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.