Datoria Franței a depășit pragul de 3.400 de miliarde de euro, un nou record

Datoria publică a Franței a crescut din nou în al doilea trimestru, ajungând la 115,6% din produsul intern brut (PIB) la sfârșitul lunii iunie, față de 113,9% la sfârșitul lunii martie și 112,1% în al doilea trimestru al anului 2024, a anunțat institutul francez de statistică INSEE, citat de BFM TV.

Din aprilie până în iunie, datoria a crescut cu 70,9 miliarde de euro, ajungând la 3.416,3 miliarde de euro, a precizat Institutul Național de Statistică și Studii Economice. Este un record în valoare absolută.

Publicarea datelor de către INSEE survine într-un climat social tensionat, sindicatele anunțând o nouă zi de mobilizare, dezamăgite de noua întâlnire cu Sébastien Lecornu, care încă nu și-a dezvăluit orientările bugetare.

Alimentată de acumularea neîntreruptă a deficitului din 1975, datoria nu încetează să crească de la sfârșitul anilor 1990, dar „crește mai repede decât cea a vecinilor săi europeni”, mai ales din 2019, constată Mathieu Plane, director adjunct al departamentului de analiză și previziune al OFCE, pentru AFP.

Pe lângă măsurile de sprijin foarte costisitoare luate pentru a face față crizei sanitare și inflaționiste, el vede în aceasta rezultatul unei scăderi nefinanțate a impozitelor obligatorii și al unei creșteri economice mai slabe decât se aștepta guvernul, și deci generatoare de venituri mai puține.