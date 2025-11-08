Rusia acuzată că recrutează cetățeni africani: peste 1.400 de combatanți străini ar lupta în armata rusă / „Trimişi direct în atacurile terestre directe, trataţi ca fiind consumabili şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună”

Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să lupte, notează Kyiv Post, transmite News.ro.

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, informaţiile deţinute de Kiev arată că cel puţin 1.436 de cetăţeni africani luptă pentru Rusia în Ucraina, deşi cifra reală este probabil mai mare.



El a declarat că Kremlinul foloseşte „banii, minciuna şi constrângerea” pentru a recruta străini.



„Semnarea unui contract (cu Rusia) echivalează cu semnarea unei condammnări la moarte”, a scris Sybiha pe X.



Majoritatea recruţilor străini, a spus el, sunt trimişi direct în atacurile terestre directe, unde sunt trataţi ca fiind consumabili şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună.



Sîbiha a îndemnat guvernele africane să îşi avertizeze public cetăţenii faţă de alăturarea la armata Rusiei, calificând acest lucru drept ilegal, imoral şi o încălcare a dreptului internaţional.



El s-a adresat şi celor care se află deja pe linia frontului: „Dezertaţi, predaţi-vă, salvaţi-vă viaţa. Captivitatea în Ucraina oferă un bilet spre viaţă şi întoarcerea acasă.”



Ministerul de Externe al Kenyei a confirmat anterior că recrutorii legaţi de Kremlin continuă să atragă kenyeni către Rusia cu promisiunea falsă a unor locuri de muncă, mulţi dintre ei ajungând ulterior reţinuţi în tabere militare.



Ministrul de externe al ţării, Musalia Mudavadi, a confirmat că „agenţi fără scrupule”, care se dau drept intermediari oficiali, îi păcălesc pe cetăţeni să semneze contracte pe care nu le înţeleg.



În septembrie, autorităţile kenyene l-au arestat pe un angajat al ambasadei ruse, Mihail Liapin, acuzat că recruta localnici ca mercenari, precum şi pe un complice kenyan care ajuta la trimiterea recruţilor către armata rusă. Poliţia anchetează cel puţin 21 de suspecţi de recrutare.



Nairobi afirmă că lucrează pentru a-şi repatria cetăţenii implicaţi în această schemă, dar intenţionează în continuare să încheie un acord de muncă cu Moscova, pentru a asigura „oportunităţi reale de angajare” pentru kenyeni.



Sîbiha a declarat că Ucraina va publica în curând mai multe informaţii despre alţi cetăţeni străini capturaţi în timp ce luptau pentru Rusia.



„Reiterăm apelul către toate guvernele de a opri schemele de recrutare ruseşti şi de a-şi avertiza cetăţenii – a lupta pentru Rusia este atât ilegal, cât şi sinucigaş”, a spus el.