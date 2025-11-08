Donald Trump retrage delegația SUA de la summitul G20 din Africa de Sud, acuzând „încălcări ale drepturilor omului” / Ce spun organizatii ale drepturilor omului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri pe reţeaua sa de socializare Truth Social că niciun responsabil american nu va participa la viitorul summit G20 în Africa de Sud, unde Statele Unite urmau să fie reprezentate de vicepreşedintele JD Vance, potrivit AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Este scandalos faptul că G20 se desfăşoară în Africa de Sud”, a scris preşedintele american despre o ţară pe care o acuză, fără probe, că persecută şi ucide fermieri albi. „Niciun reprezentant al guvernului american nu va participa atât timp cât aceste încălcări ale drepturilor omului continuă”, a transmis Donald Trump.

În mai, la Casa Albă, preşedintele american îi arătase omologului său sud-african Cyril Ramaphosa o înregistrare video – marcată de erori – destinată să-i probeze acuzaţiile, pe care Africa de Sud le respinge.

Ulterior, Donald Trump a anunţat că nu se va deplasa personal la summitul G20, organizat pe continentul african, şi că va fi reprezentat de JD Vance.

De asemenea, nici secretarul de stat american nu va fi prezent la întâlnirile ministeriale din cadrul G20.

G20 este formată din 19 ţări şi două organizaţii regionale (Uniunea Europeană şi Uniunea Africană) şi reprezintă peste 80% din Produsul Intern Brut mondial.

Mai recent, în colimatorul lui Donald Trump a ajuns Nigeria, liderul american neexcluzând o intervenţie armată în această ţară africană, invocând persecutarea creştinilor.

„Recentele afirmaţii venite din străinătate, care sugerează o persecuţie religioasă sistemică în Nigeria, sunt nefondate”, a reacţionat secretarul permanent al Ministerului nigerian de Externe, Dunoma Umar Ahmed.

Ce spun organizații ale drepturilor omului

Amnesty International semnalează în Raportul 2024 probleme serioase în Africa de Sud, printre care violența bazată pe gen, accesul insuficient la apă și sanitație, asistența medicală deficitară pentru refugiaţi şi migranți, forță excesivă de către poliție şi protecția inadecvată a apărătorilor drepturilor omului.

Raportul „Country Reports on Human Rights Practices ” al Departamentului de Stat al SUA menţionează „rapoarte credibile” despre ucideri arbitrare sau ilegale, detenţii arbitrare şi reprimarea opoziţiei în Africa de Sud.

În ceea ce priveşte revendicările că fermierii albi ar fi persecutaţi sistematic, fact-check-erii şi cercetătorii susţin că, deşi atacurile asupra fermelor există, ele fac parte din fenomenul larg de violență din ţară şi nu sunt susținute ca o campanie sistematică de persecutare pe bază rasială împotriva albilor.