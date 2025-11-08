G4Media.ro
VIDEO Tornadă care a smuls copaci și a distrus case din beton.…

captura twitter

VIDEO Tornadă care a smuls copaci și a distrus case din beton. Vânturi între 180-250 km/h într-un orășel de provincie din Brazilia

Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un orăşel din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunţat autorităţile locale, relatează AFP, transmite News.ro.

„Apărarea civilă din Paraná regretă să anunţe că cinci decese au fost deja confirmate în urma tornadei” care a lovit Rio Bonito do Iguaçu, a declarat apărarea civilă într-un comunicat trimis AFP.

Potrivit imaginilor difuzate de mass-media, vântul a răsturnat mai multe maşini şi a distrus case întregi în localitate, situată la aproximativ 300 de kilometri de celebrele cascade Iguaçu.
 

 

More footage from Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, shows extensive destruction after a powerful tornado struck late this afternoon pic.twitter.com/HSi93dYCfa
— Volcaholic  (@volcaholic1) November 7, 2025  

„Primele informaţii indică, de asemenea, că există 30 de răniţi în stare gravă şi moderată şi aproximativ 100 de răniţi uşor”, au precizat autorităţile.

Daunele s-au concentrat în Rio Bonito do Iguaçu, care are 14.000 de locuitori, potrivit Sistemului de tehnologie şi monitorizare a mediului din Parana. Organismul a estimat că vânturile au atins acolo viteze între 180 şi 250 km/h. Copacii au fost smulşi şi chiar case din beton s-au prăbuşit.

La rândul său, guvernatorul statului Paraná, Ratinho Junior, a anunţat că forţele de securitate erau în alertă, mobilizate şi monitorizau localităţile afectate de furtunile violente.

Institutul Naţional de Meteorologie menţine o alertă de „pericol de furtună” în tot statul Paraná, precum şi în statele sudice Santa Catarina şi Rio Grande do Sul, la graniţa cu Argentina şi Uruguay.

