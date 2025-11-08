G4Media.ro
România a câștigat medalia de argint la Campionatul European de tineret de…

Federatia Română de Șah a semnat un parteneriat în valoare de 22,2 milioane de lei.
Tablă de șah / Sursa foto: captură YouTube

România a câștigat medalia de argint la Campionatul European de tineret de șah prin Vladimir Cnejev

Sportz8 Noi

Performanță fantastică pentru România la Campionatul European de Şah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei de argint doar după ultimul criteriu de departajare, numărul de victorii, notează News.ro.

În total, trei medalii au fost obținute de şahul românesc:
Vladimir Cnejev – locul 2, cu 7 puncte U18 Open
Maria Lia-Alexandra – locul 3, cu 7 puncte G18
Eliza-Ioana Bădescu – locul 3, cu 7 puncte G10
Au mai ocupat poziţii fruntaşe pentru România: Dragoş Ştefan Leu, locul 4 cu 7 puncte, egalitate cu locul 3 la categoria U 14 şi Filip Magold locul 6 cu 6 puncte – categoria U 18.

