România a câștigat medalia de argint la Campionatul European de tineret de șah prin Vladimir Cnejev
Performanță fantastică pentru România la Campionatul European de Şah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei de argint doar după ultimul criteriu de departajare, numărul de victorii, notează News.ro.
