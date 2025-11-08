STUDIU Părinții care au dificultăți în identificarea emoțiilor pot suferi de un nivel ridicat de burnout

Cercetătorii de la Institutul de Psihologie al Universității Maria Grzegorzewska din Varșovia raportează existența unor legături între dificultatea identificării emoțiilor (alexitimia) și burnout-ul parental, precum și diferențe specifice de sex, relatează MedicalXpress.

Epuizarea parentală (parental burnout) este o afecțiune cronică, caracterizată prin epuizare, detașare emoțională și un sentiment redus de împlinire. Cercetările anterioare au asociat insecuritatea atașamentului și problemele de procesare a emoțiilor cu epuizarea la părinți.

Alexitimia este o trăsătură de personalitate caracterizată prin dificultatea de a identifica, descrie și procesa emoțiile. Termenul se traduce literal din greacă prin „lipsă de cuvinte pentru sentimente”.

În studiul intitulat „Alexithymia and attachment dimensions in relation to parental burnout: A structural equation modeling approach”, publicat în PLOS One, cercetătorii au examinat legăturile dintre alexitimie, orientările de atașament și epuizarea parentală, precum și dacă aceste tipare diferă la femei și la bărbați.

Un eșantion transversal a inclus 440 de părinți polonezi, dintre care 229 femei și 211 bărbați, cu vârste între 21 și 61 de ani. Vârsta medie a participanților a fost de 38,91 ani, iar copiii aveau o dezvoltare normală a creierului și funcțiilor cognitive, emoționale și sociale, cu o vârstă medie de 9,10 ani.

Măsurare și modelare

Participanții au completat evaluarea Parental Burnout Assessment și Toronto Alexithymia Scale, concentrându-se pe dificultățile de identificare și descriere a emoțiilor și pe gândirea orientată spre exterior.

Anxietatea și evitarea atașamentului față de mamă și tată au fost evaluate cu ajutorul chestionarului Experiences in Close Relationships-Relationship Structures (ECR-RS) pentru mamă și tată.

Alexitimia a arătat legături constante cu epuizarea parentală în toate modelele. Analizele au indicat că există căi directe între atașamentul evitant și epuizare, și căi indirecte între atașamentul anxios și epuizare, prin intermediul alexitimiei.

Ce arată modelele pentru femei

Femeile din eșantion au raportat legături între modul în care se raportează la propriii părinți și nivelul de epuizare pe care îl resimt ca părinți. O mai mare evitare față de mamă a fost asociată direct cu o epuizare parentală mai ridicată în modelul pentru femei. Anxietatea față de mamă s-a asociat cu o alexitimie mai mare la femei, iar o alexitimie mai mare s-a asociat, la rândul ei, cu o epuizare mai ridicată. Evitarea față de mamă nu s-a asociat cu alexitimia la femei.

Femeile au arătat tipare comparabile atunci când modelele s-au concentrat asupra tatălui lor. O evitare mai mare față de tată a fost asociată direct cu o epuizare mai ridicată. Anxietatea față de tată s-a asociat cu o alexitimie mai mare, iar o alexitimie mai mare s-a asociat, la rândul ei, cu o epuizare mai mare.

Comparațiile între grupuri au arătat că femeile au raportat niveluri mai scăzute de alexitimie și scoruri de epuizare mai mici decât bărbații, dar niveluri mai mari de evitare față de tați, diferențe care au fost semnificative din punct de vedere statistic.

Ce arată modelele pentru bărbați

Bărbații din studiu au arătat legături puternice între tiparele lor de atașament și epuizarea parentală, alexitimia jucând un rol central. Evitarea față de mamă a fost asociată direct cu o epuizare parentală mai ridicată. Anxietatea față de mamă s-a asociat indirect cu epuizarea prin intermediul alexitimiei. Bărbații care au descris dificultăți mai mari în înțelegerea și exprimarea emoțiilor au raportat, per ansamblu, o epuizare mai ridicată.

Același tipar a apărut și când modelele au analizat relația cu tatăl. Evitarea față de tată s-a asociat direct cu epuizarea, în timp ce atât evitarea, cât și anxietatea față de tată s-au asociat cu o alexitimie mai ridicată, care, la rândul ei, a fost asociată cu o epuizare mai mare. În general, bărbații au raportat niveluri mai ridicate de alexitimie și scoruri mai mari la toate măsurile de epuizare parentală decât femeile.

Rezultatele obținute pe modele separate pentru sexe implică alexitimia în legătura dintre atașamentul nesigur și epuizarea parentală. Autorii afirmă că diferențele dintre sexe arată utilitatea unei susțineri axate pe emoții și informate de teoria atașamentului, adaptată în funcție de sex.