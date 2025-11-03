Copiii născuţi din mame care au avut Covid-19 în timpul sarcinii, nevaccinate, prezintă un risc crescut de tulburări de neurodezvoltare, indică un studiu din SUA

Infecţia în timpul sarcinii cu SARS-CoV-2, virusul care provoacă boala Covid-19, asociată cu un risc crescut de tulburări de neurodezvoltare la copii. Specialiştii subliniază că rezultatele nu demonstrează o relaţie cauzală directă între Covid-19 şi autism, însă sugerează o asociere care necesită o monitorizare medicală atentă, transmite News.ro.

Copiii născuţi din mame care au avut Covid-19 în timpul sarcinii prezintă un risc mai mare de a fi diagnosticaţi cu autism şi alte tulburări de neurodezvoltare, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători americani.

Studiul a fost efectuat de o echipă de la Massachusetts General Hospital şi a inclus peste 18.000 de naşteri înregistrate în sistemul medical Mass General Brigham, între martie 2020 şi mai 2021. Cercetătorii au analizat cazurile confirmate de Covid-19 la mame şi diagnosticările de tulburări neurodezvoltare la copii până la vârsta de 3 ani.

Rezultatele au arătat că bebeluşii născuţi din mame infectate în timpul sarcinii cu SARS-CoV-2, virusul care cauzează Covid-19, au avut o probabilitate semnificativ mai mare de a primi un diagnostic de tulburare neurodezvoltare comparativ cu cei ale căror mame nu au avut infecţia: peste 16% faţă de mai puţin de 10%.

După ajustarea factorilor care pot influenţa rezultatele, cercetătorii au estimat o creştere de aproape 1,3 ori a probabilităţii ca aceşti copii să fie diagnosticaţi ulterior cu o tulburare de neurodezvoltare. Cele mai frecvente diagnostice au inclus întârzieri în dezvoltarea limbajului şi a abilităţilor motorii, precum şi autism.

Aproximativ 2,7% dintre copiii ale căror mame au avut Covid-19 au fost diagnosticaţi cu autism, comparativ cu 1,1% în grupul de control. Asocierea a fost mai pronunţată la băieţi şi în situaţiile în care infecţia maternă a avut loc în trimestrul al treilea, perioadă considerată critică pentru dezvoltarea creierului fetal.

Autorii notează că vulnerabilitatea mai ridicată a creierului fetal masculin la inflamaţia maternă este menţionată şi în cercetări anterioare.

Studiul, publicat, joi, în revista Obstetrics and Gynecology, evidenţiază posibile mecanisme biologice prin care răspunsul imun matern la infecţia SARS-CoV-2 ar putea influenţa dezvoltarea cerebrală fetală, chiar şi fără transmiterea directă a virusului la făt.

Cercetătorii subliniază că peste 90% dintre participante nu erau vaccinate, ceea ce le-a permis să analizeze în mod specific efectele infecţiei în absenţa protecţiei vaccinale.

„Conştientizarea riscului potenţial pentru dezvoltarea neurocognitivă a copilului este esenţială. Înţelegerea acestor date îi poate ajuta pe părinţi să solicite evaluări şi intervenţii timpurii atunci când este necesar”, a indicat autoarea principală a studiului, dr. Lydia Shook, specialist în medicină materno-fetală la Massachusetts General Hospital, citată într-un comunicat.

Contextul epidemiologic arată un trend ascendent al diagnosticelor de autism

În Statele Unite, aproximativ 1 din 31 de copii a fost diagnosticat cu autism până la vârsta de 8 ani în 2022, conform unui raport al Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC). Experţii consideră însă că această creştere se datorează în principal îmbunătăţirii metodelor de diagnostic şi creşterii gradului de recunoaştere clinică a tulburării de spectru autist (TSA).

Autorii studiului atrag atenţia că rezultatele nu implică modificări ale practicilor medicale standard, dar evidenţiază importanţa prevenirii infecţiei cu SARS-CoV-2 în sarcină.

Medicamentele sau vaccinurile analizate în contextul pandemiei trebuie utilizate conform recomandărilor oficiale, iar vaccinarea în sarcină rămâne recomandată de majoritatea ghidurilor internaţionale pentru protecţia mamei şi a fătului.

„Aceste date confirmă că infecţiile virale din timpul sarcinii pot avea implicaţii pentru dezvoltarea neurologică fetală. Prevenirea Covid-19 în sarcină este esenţială, mai ales în contextul scăderii încrederii publicului în vaccinuri”, a subliniat dr. Andrea Edlow, coautoare a studiului.

Studiul oferă o bază importantă pentru cercetări suplimentare, dar nu stabileşte o cauză directă. Specialiştii recomandă monitorizare pediatrică regulată şi acces la servicii de intervenţie timpurie pentru copiii expuşi la infecţii materne în timpul sarcinii.