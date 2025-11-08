Black Friday 2025 la eMAG: Peste 3,14 milioane de produse vândute în primele 12 ore, cu o valoare record de 896 milioane lei

În primele 12 ore de la startul celei de-a 15-a ediţii de Black Friday, clienţii au cumpărat peste 3,14 milioane de produse pe retailerul eMAG, în valoare totală de peste 896 milioane lei, depăşind vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut, anunţă compania. Între produsele vîndute sunt: 22 de automobile, 3.413 bilete de avion, 728.000 de produse cosmetice, 718.000 de băuturi, băcănie, petshop şi curăţenie, 358.000 de jucării şi articole pentru copii, 123.000 de laptopuri, it, birotică, papetărie şi cărţi, 165.000 de electrocasnice mici, 90.000 de electrocasnice mari şi 156.000 de telefoane, tablete, wearables şi caşti, transmite News.ro.

Soluţiile de finanţare în rate cu dobândă zero au fost utilizate pentru 33% din comenzile plasate până la acest moment, depăşind procentul realizat la nivelul întregii ediţii a anului trecut.

„Interesul arătat până la această oră confirmă că Black Friday rămâne unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului. Clienţii s-au pregătit din timp şi au folosit în număr foarte mare serviciile pe care le-am dezvoltat pentru a le îmbunătăţi experienţa de shopping online, precum Genius sau MyWallet cu plata în rate fără dobândă. Pentru noi este o ediţie care marchează şi un pas important spre obiectivul nostru de a-i oferi fiecărui client acces rapid la o linie de credit direct în checkout, pentru mai multă flexibilitate şi control asupra bugetului”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.

Primele comenzi au fost livrare deja la easybox şi au fost ridicate de clienţi, iar eMAG va asigura livrarea tuturor comenzilor până pe 22 noiembrie. Prima comanda de Black Friday a fost livrata la easybox la ora 14:35 şi a fost ridicată de client în 8 minute de la încărcarea în locker.

Top categorii comandate în primele 12 ore:

· 728.000 de produse cosmetice, suplimente şi înfrumuseţare

· 718.000 de băuturi, băcănie, petshop şi curăţenie

· 358.000 de jucării şi articole pentru copii

· 123.000 de laptopuri, it, birotică, papetărie şi cărţi

· 95.000 de tv, audio-video şi gaming

· 156.000 de telefoane, tablete, wearables şi caşti

· 165.000 de electrocasnice mici

· 90.000 de electrocasnice mari

· 104.000 de articole fashion şi sport

· 167.000 de articole de mobilă şi casă

Produse speciale vândute în primele 12 ore:

· 7.408 de experienţe, bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well şi Beach, Please!

· 1.350 de nopţi de cazare în pachete turistice

· 5.330 g de aur şi monede

· Peste 4,5 tone de carne de porc

· 22 de automobile

· 3.413 bilete de avion

· 16.002 pachete de sănătate

Înfiinţată în 2001, eMAG este un jucător al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria şi Bulgaria.