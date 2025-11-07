Atenție la opțiunile și condițiile de livrare de Black Friday! / Recomandări ANCOM pentru evitarea înșelăciunilor

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) le recomandă românilor să fie atenţi, în perioada dedicată ofertelor promoţionale de Black Friday, la opţiunile şi condiţiile de livrare, precum şi la autenticitatea informaţiilor, de-a lungul întregului proces de achiziţie.

„ANCOM atrage atenţia utilizatorilor să nu răspundă mesajelor (SMS, e-mail) transmise aparent de un furnizor de servicii poştale, prin care se solicită accesarea unui link şi completarea de informaţii personale (de exemplu, numărul cardului bancar) necesare livrării unui colet”, a transmis instituţia.

În perioada dedicată ofertelor promoţionale de Black Friday, ANCOM le recomandă utilizatorilor să acorde o atenţie sporită opţiunilor şi condiţiilor de livrare, precum şi autenticităţii informaţiilor de-a lungul întregului proces de achiziţie online. Dacă utilizatorul a fost victima unei înşelăciuni sau a dat curs unui astfel de mesaj, este necesar să informeze furnizorul de servicii poştale şi să se adreseze organelor de poliţie pentru începerea investigaţiilor. În plus, în cazul bunurilor expediate prin serviciul contra ramburs, ANCOM recomandă ca destinatarii, care primesc coletul, să se asigure că ei sau un alt membru al familiei au făcut o astfel de comandă online, înainte de achitarea sumei de bani solicitate”, a precizat instituţia, potrivit Agerpres.

De asemenea, potrivit ANCOM, dincolo de analizarea ofertei din perspectiva preţului, a autenticităţii produselor, a condiţiilor de returnare sau a verificării identităţii comercianţilor, utilizatorii ar trebui să aibă în vedere şi alte aspecte, precum: opţiunile de livrare oferite de magazinul online, modalitatea de livrare (la adresă, punct de lucru, la un sistem automat de livrare – locker, easybox, pachetomat, cutie pentru colete sau casete de expediere a coletelor), modalităţile de plată a bunului la livrare (numerar, POS), termenul de livrare, condiţiile de livrare pentru produse voluminoase (mobilă, electrocasnice etc.), procedura de soluţionare a reclamaţiilor privind integritatea produsului, starea ambalajului la primirea coletului.

„În situaţiile în care întâmpină probleme legate de livrarea unor produse comandate online este necesar şi eficient ca utilizatorii să se adreseze, în primul rând, magazinului online. În lipsa unei soluţionări amiabile de către magazinul online, consumatorii se pot adresa: Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor – în cazul în care comerciantul este situat pe teritoriul României; reprezentantului local al Centrului European al Consumatorilor, în cazul unui comerciant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene. În cazul unui comerciant dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, soluţionarea reclamaţiilor se desfăşoară conform menţiunilor de pe site-ul comerciantului respectiv. Este esenţial ca utilizatorii să păstreze documentele care dovedesc achiziţia (factură, bon fiscal, formular de livrare)”, a subliniat ANCOM.

În plus, reprezentanţii ANCOM menţionează faptul că instituţia nu poate impune furnizorului de servicii poştale implicat în livrare să reia livrarea coletului returnat, fără costuri de expediere, sau să ofere eventuale despăgubiri ca urmare a modului în care a gestionat expedierea acestuia. Pe de altă parte, Autoritatea poate analiza şi, după caz, sancţiona conduita furnizorului implicat în livrarea bunului din perspectiva legislaţiei din domeniul serviciilor poştale.