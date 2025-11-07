Spitalul „Victor Babeș” Timișoara: Blocarea angajărilor poate duce la închiderea unor secții / Nu sunt suficiente asistente și brancardieri / „Acum e blocat totul. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în ianuarie, februarie, anul viitor”

Managerul Spitalul „Victor Babeș”din Timișoara, Cristian Oancea, avertizează că unitatea funcționează deja cu un deficit de peste 40 de posturi, în special în rândul asistenților medicali, infirmierilor și brancardierilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Blocarea angajărilor în sănătate poate duce la închiderea unor secții de la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, ca să poată fi acoperite turele.

Spitalul de Boli Infecțioase se confruntă cu deficit de personal în special în ceea ce privește asistenții medicali, infirmierii și brancardierii, spune managerul Cristian Oancea.

“Acum e blocat totul. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în ianuarie, februarie, anul viitor. Suntem pe un deficit de personal, mai ales în ce înseamnă nursing medical – asistenții, infirmiere, brancardieri – aproximativ 40-45 de posturi. La personalul medical suntem în regulă. Registratori mai avem mare nevoie. Sunt blocate posturile, ni s-au aprobat câteva posturi pentru a, să zicem așa, decongestiona situația. Așteptăm să vedem ce ne va aduce 2026”, spune Cristian Oancea.

Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” nu a mai putut face angajări din cauza ordonanțelor de austeritate care blocau ocuparea posturilor în sectorul public.

Conducerea unității medicale a fost nevoită să solicite aprobări prin memorandumuri la ministere.