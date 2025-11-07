Președintele Nicușor Dan despre premier în scandalul afaceristului din Vaslui: Eu nu am văzut ca domnul Bolojan să fi depășit limita de principialitate

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că în interacțiunile ”normale” dintre politicieni și oameni de afaceri nu trebuie depășită ”o limită de principialitate” și a spus că ”eu nu am văzut ca domnul Bolojan să fi depășit limita de principialitate”. Șeful statului a fost întrebat de ziariști în contextul dosarului deschis de DNA omului de afaceri vasluian Fănel Bogos.

”Este normală interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri. Ce înseamnă interacțiunea, ce se discută… Bineînțeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depășita. Și eu nu am văzut ca dl Bolojan sa fi depășit aceasta limită de principialitate”, a spus președintele Dan.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, joi, că omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată. Omul de afaceri este acuzat că la una dintre fermele de pui pe care le administrează acesta în judeţul Vaslui a apărut un focar de salmoneloză, din cauza încălcării normelor sanitar-veterinare.

Bogos a depus dosar pentru obţinerea de despăgubiri, susţinând că incidentul nu a survenit din culpa firmei, însă DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni. În aceste condiţii, Fănel Bogos ar fi intervenit la diferite persoane pentru a fi retrase sancţiunile, dar şi pentru determina schimbarea din funcţie a directorului DSVSA Vaslui.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, joi, în contextul în care numele premierului a fost menţionat în dosarul instrumentat de DNA, că preşedintele PNL Vaslui şi Fănel Bogos au avut o discuţie de 15 minute, în 23 septembrie, la Palatul Victoria, „nu în Modrogan”, cu Ilie Bolojan.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu 4 ore’, a declarat Ioana Dogioiu, la Palatul Victoria.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că Mihai Barbu a venit o singură dată în biroul său de la Guvern, că i-a cerut o audiență să-i prezinte un domn într-o chestiune politică, al cărui nume nu îi spunea nimic și care nu i-a cerut nimic.

„De când sunt premier nicio numire care a depins de mine nu s-a făcut pe bază de rețele clientelare”, a declarat Ilie Bolojan.