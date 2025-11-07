G4Media.ro
Rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse din Franța…

Sursa Foto: Opera Națională București

Rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse din Franța și depuse duminică la Opera Națională București / Eveniment deschis publicului / De ce a fost important ultimul domn al Moldovei în procesul de modernizare a Principatelor

Duminică, 9 noiembrie 2025, începând cu ora 09:30, în foaierul Operei Naționale București va avea loc ceremonia de depunere a sicriului cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka (1807–1857), ultimul Domn al Moldovei și una dintre personalitățile esențiale ale procesului de modernizare a Principatelor Române, se arată într-un comunicat al instituției transmis G4Media.ro

Potrivit sursei citate, momentul face parte dintr-un amplu program de ceremonii oficiale și comemorative organizate în perioada 8–12 noiembrie, cu ocazia repatrierii Domnitorului, după 168 de ani de la trecerea sa în neființă.

La ceremonia de primire a cortegiului funerar vor fi prezenți managerul Operei Naționale București, Daniel Jinga, reprezentanți ai Jandarmeriei Române, instituție întemeiată chiar în timpul domniei lui Ghyka, precum și membri ai Familiei Ghyka, între care Mihai Ghyka, descendent direct al Domnitorului.

Evenimentul este deschis publicului. Cei care doresc să aducă un omagiu pot vizita sicriul depus în foaierul Operei Naționale pe parcursul întregii zile de duminică.

Tot în această zi, în același spațiu, va fi deschisă o expoziție documentară dedicată domniei lui Grigore Alexandru Ghyka. Vizitatorii vor putea urmări o selecție de documente, imagini de arhivă și materiale video cu valoare istorică, ilustrând contribuțiile sale esențiale la edificarea statului român modern, de la fondarea Jandarmeriei Române (1850), la inițiativele sociale și legislative care au marcat ireversibil parcursul Moldovei către modernitate.

Context istoric și organizatoric

Rămășițele Domnitorului Ghyka vor fi aduse în țară în data de 7 noiembrie, de la cimitirul din Le Mée-sur-Seine, Franța, în urma unei ceremonii religioase desfășurate în prezența reprezentanților familiei, a Excelenței Sale, doamna Ioana Bivolaru – Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României la Paris, a generalului André Petillot – director general adjunct al Jandarmeriei Franceze, precum și a oficialilor Jandarmeriei Române.

Ceremoniile din România, care includ momente oficiale cu onoruri militare și momente de reculegere, vor avea loc în mai multe locații din București, Focșani și Iași – orașul în care Domnitorul va fi reînhumat.

Evenimentul este organizat de Jandarmeria Română și Familia Ghyka, în parteneriat cu Opera Națională București, Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Vrancea, Primăria Focșani, Televiziunea Română, TAROM și Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Ambasadei României la Paris.

Domn al Moldovei între anii 1849 și 1856, Grigore Alexandru Ghyka a fost una dintre cele mai vizionare figuri ale secolului XIX. A deschis calea Unirii Principatelor și a promovat valori esențiale pentru societatea modernă: libertate, justiție socială, demnitate. A susținut reforme curajoase – de la dezrobirea romilor și abolirea cenzurii, la dezvoltarea serviciilor publice și introducerea unui model de guvernare inspirat de marile democrații europene.

Repatrierea sa reprezintă nu doar un act de restaurare simbolică, ci și un gest de recunoștință națională față de un lider care a pus temeliile statului român modern.

