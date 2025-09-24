EXCLUSIV Nașa de cununie a președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD), numită manager la Spitalul Județean: ”M-am rugat de ea să preia funcția. În acest moment nu-și dorește nimeni funcția” / Și prefectul județului e rudă cu Șoldan

Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, a delegat-o pe nașa sa de cununie, Larisa Blanari, ca șef interimar la Spitalul Județean Suceava pentru următoarele șase luni, până la organizarea unui concurs.

Contactat de G4Media, Șoldan spune că nu s-a gândit la faptul că Larisa Blanari este nașa lui de cununie când a făcut nominalizarea.

„I-am cedat prerogativele vicepreședintelui CJ Suceava ca să facă numirea, pentru că soția mea trebuie să nască la București. Nu, nu, nu m-am gândit la treaba asta (n.r. Larisa Blanari este nașa lui de cununie). Trebuia făcută astăzi numirea, că expira mandatul vechiului manager. Și ne aflăm la al cincilea refuz de a prelua spitalul, pe lângă mulți alți doctori care au refuzat să preia funcție de director medical, inclusiv cinci persoane au refuzat să preia funcție de manager spitalului, inclusiv postul managerului doctorul Ionuț Julchiș.

M-am rugat de el să rămână măcar până pe 24 septembrie. Toți medicii consideră că sunt prea puțini bani. Câștigă mult mai mult bani în privat sau ca doctor. Și toată lumea se ferește de funcția de manager spital”, a declarat președintele CJ Suceava.

Gheorghe Șoldan a precizat pentru G4Media că s-a rugat efectiv ca nașa lui de cununie să preia funcția de manager la Spitalul Județean Suceava pentru că nu voia nimeni să preia funcția.

„Și acum, sincer să fiu, m-am rugat ca să preia funcția de manager, fiindcă e fostul președinte al Casei de Sănătate de la Suceava”, spune șeful CJ Suceava.

„N-are nicio legătură. Eu am 30 și ceva de nași și cumătri”

Șoldan a declarat pentru G4Media că numirea nu are nicio legătură cu faptul că Larisa Blanari este rudă cu el.

„Dar n-ar avea nicio legătură, ce treabă? Adică am ajuns să mă rog de cineva, știți cum e, eu am 30 și ceva de nași și cumătri. Că așa e în Bucovina noastră dragă. Nu mi-e rușine cu nimeni care… Era nașa mea în timp ce eram deputat, adică nu a fost un lucru plus, că ea a fost în aceeași organizație cu mine.

Adică, știți cum e, acum, toată familia mea, toți prietenii mei, toată lumea, e acolo, aia e viața mea, am făcut politică de la 16 ani. Asta a fost. Acum, faptul că eu m-am rugat de ea să preia funcție de manager, asta e partea a doua”, a declarat președintele CJ Suceava.

14.000 de lei net, salariul de manager la Spitalul Județean Suceava

Gheorghe Șoldan susține că principalul motiv pentru care niciun medic nu își dorește să preia funcția de manager la Spitalul Județean Suceava ar fi salariul prea mic. Venitul net pe lună ar managerului este în prezent de 14.000 de lei.

„Am vorbit și cu domnul Rogobete (n.r. ministrul Sănătății) pe povestea asta, în acest moment. Managerii sunt mai prost plătiți decât directorii medicali sau dacă își fac profesia de doctor în spital.

Cu aproximație, să nu greșesc, cu totul, cu bonusuri, cu tot ce au ei, 14.000 de lei, să ceva zicem, să nu greșesc. Dar iertare că nu m-am uitat. Da, în condițiile în care un medic urgentist câștigă 19.000-20.000 de lei, iar un medic specialist în spital pleacă mult peste 30.000 de lei, cu tot cu gărzile care le fac”, spune șeful CJ Suceava.

CONTEXT

Desemnată manager interimar de către vicepreședintele CJ Suceava

Larisa Blanari, de profesie economist, este soția omului de afaceri Vasile Blanari. În aprilie 2025 a demisionat din PSD și din funcția de președinte al organizației județene de femei a partidului. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, este finul soților Blanari.

Larisa Blanari a mai fost în calcul și pentru a prelua funcția de șef la Antifraudă Suceava, după ce structura regională urma să dispară, numai că acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Miercuri, 24 septembrie, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a desemnat-o pe Larisa Blanari, fostă directoare generală a Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, în funcția de manager interimar pentru următoarele șase luni al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Decizia vine după încetarea mandatului doctorului Ionuț Jurchiș, care a ales să revină la activitatea medicală.

„Preiau această funcție cu emoție, dar și cu responsabilitate. Nu vin la spital să fac medicină – avem medici foarte buni pentru asta. Vin să fac echipa să funcționeze mai bine, să atrag resurse umane noi, să păstrez profesioniștii pe care îi avem și să mă asigur că pacienții sunt tratați cu respect și empatie.

Am demonstrat, oriunde am lucrat, că performanța este posibilă atunci când omul este pus pe primul loc. Sunt convinsă că managementul de calitate nu ține de gen, ci de competență, dedicare și eficiență. Prin Fundația „Ana – Inimă de copil” am sprijinit numeroase cazuri umanitare, multe dintre ele legate de oameni grav bolnavi. Știu ce înseamnă să ai nevoie de un spital și îmi doresc ca Spitalul Clinic Județean Suceava să fie locul în care fiecare pacient simte că este pe mâini bune.

Prioritățile mele sunt clare: atragerea de noi medici, cea mai mare nevoie a spitalului nostru, crearea unui climat sănătos în interior, îmbunătățirea comunicării cu pacienții, atragerea investițiilor europene împreună cu Consiliul Județean și folosirea eficientă a resurselor, astfel încât spitalul să devină un reper medical al întregii regiuni.

Înțeleg rezervele și scepticismul celor care nu mă cunosc. Pentru mine, însă, această funcție nu este un privilegiu, ci o responsabilitate enormă. Vreau să fiu judecată după rezultate, nu după etichete”, a declarat Larisa Blanari.

Prefectul PSD de Suceava este cumătrul șefului CJ Suceava. Numirea a făcut-o Marcel Ciolacu

G4Media a scris anterior că guvernul Ciolacu l-a numit pe Traian Andronachi în funcția de prefect al județului Suceava. Traian Andronachi este șeful PSD Rădăuți și cumătrul lui Gheorghe Șoldan, șeful PSD Suceava și președinte al Consiliului Județean.

Gheorghe Șoldan a postat în 2023 pe contul personal de facebook fotografii și un mesaj de la botezul fetiței lui Traian Andronachi.

”Această după-amiază a fost una specială pentru mine și Bianca, pentru că am avut onoarea de a fi nașii acestei minunate fetițe, M… A… Ne simțim binecuvântați și încântați că vom face parte din viața ei și-i vom fi ghizi spirituali în acest drum al vieții. Le mulțumim Oanei și lui Traian pentru că ne-au ales să fim nașii fetiței lor, căreia îi dorim să aibă o călătorie plină de iubire, fericire și reușite”, a scris atunci Șoldan pe contul său de facebook.

Traian Andronachi a fost candidatul PSD la alegerile pentru primăria Rădăuți, dar a pierdut în fața lui Bogdan Loghin (PNL).

Andronachi este avocat și a fost consilier local la Consiliul Local Rădăuți.

Gheorghe Șoldan a câștigat anul trecut alegerile pentru Consiliul Județean Suceava după ce l-a învins pe Gheorghe Flutur (PNL) cu un discurs presărat cu acuzații de nepotism și corupție la adresa liderului liberal.