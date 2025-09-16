EXCLUSIV Cum a pierdut Guvernul 27 de milioane de euro, fonduri PNRR, destinate renovării propriului sediu – Palatul Victoria / Licitația pentru proiectare și execuție a fost anulată de două ori din cauza unor proceduri suspecte din timpul guvernelor Ciucă – Ciolacu și Bolojan

135,7 milioane lei, fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au fost pierdute de către Guvernul României, instituție-cheie în negocierea și derularea acestui plan din cauza modului defectuos în care s-a derulat prima procedura de licitație începută pe vremea guvernelor Ciucă-Ciolacu dar și a doua începută sub guvernul Bolojan. Banii, contractați în anul 2022, erau destinați pentru o parte din lucrările de renovare a sediului Executivului – Palatul Victoria. După pierderea fondurilor din PNRR, renovarea sediului guvernului ar putea fi făcută cu bani de la bugetul național.

Documente oficiale consultate de G4Media.ro și postate în SEAP arată că Secretariatul General al Guvernului, organism din subordinea Guvernului însărcinat pentru cheltuirea banilor, a comis erori uriașe care au dus, în final, la pierderea acestor fonduri. SGG a fost condus la momentul în care a fost demarată prima procedură de licitație de Marian Neacșu (PSD) iar la momentul în care a fost demarată a doua procedură de licitație SGG era condus de Ștefan Radu Oprea (PSD).

Anul trecut, în timpul mandatului fostului premier Marcel Ciolacu, pe baza unor mărturii din piața construcțiilor, G4Media.ro a dezvăluit faptul că existau suspiciuni că Secretariatul ar fi întocmit caietul de sarcini ”cu dedicație”.

Cronologia evenimentelor

14 octombrie 2022: Secretariatul General al Guvernului (SGG) condus de Marian Neacșu (PSD) a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MLDPA) condus de Attile Cseke (UDMR), contractul de finanțare în valoare de 192,55 milioane lei, fonduri PNRR, pentru ”Eficientizarea energetică a clădirii Guvernului – Palatul Victoria”. Premier la vremea respectivă era Nicolae Ciucă (PNL). Suma reprezenta o parte din necesarul destinat renovării imobilului din centrul Capitalei, demers preconizat a dura mai mulți ani, pe etape, costurile totale fiind estimate la peste 100 de milioane de euro. Data-limită de cheltuire a celor 192,55 milioane lei: iunie 2026.

23 septembrie 2024: de-abia la aproape doi ani după semnarea contractului, SGG (condus acum de Mircea Abrudean, PNL) a postat în portalul destinat achizițiilor publice SEAP documentele pentru etapa I – licitația de proiectare și execuție estimată la 135,7 milioane lei din cei 192,55 milioane lei contractați în 2022. Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 21 octombrie 2024.

15 octombrie 2024: cu șase zile înainte de termenul-limită de înregistrare a ofertelor, la această procedură a fost postată, în SEAP, fără nici o explicație, informația că a fost suspendată.

23 octombrie 2024: pe baza unor mărturii din piață, G4Media.ro a dezvăluit că SGG ar fi întocmit caietul de sarcini cu dedicație, una dintre condițiile de eligibilitate pentru participanți putând fi îndeplinită doar de firma de proiectare Arhitectures Project Development 8 SRL, patron Andrei Emil Boicea, soțul unei angajate a Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Contactat de G4Media.ro, Boicea a declarat că nu face parte din nici o asociere care intenționează să depună ofertă la această licitație și a respins acuzațiile: ”Caietul de sarcini a fost întocmit de Guvern prin echipa de management a proiectului.”

Noiembrie 2024: Firma Aedificia Carpați a depus plângere la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) cerând anularea clauzei care ar fi favorizat firma Arhitectures Project Development 8 SRL. Consiliul a respins plângerea, iar Aedificia Carpați a contestat decizia la Curtea de Apel București. Înainte de judecată, SGG a anulat licitația.

23 iunie 2025: SGG (condus de ștefan Radu Oprea, PSD) a repostat în SEAP documentele organizării licitației pentru proiectare și execuție, pentru aceeași sumă: 135,7 milioane lei. Șeful guvernului este de acum Ilie Bolojan (PNL). Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 31 iulie 2025.

10 iulie 2025: Aedificia Carpați a depus din nou plângere la CNSC cerând anularea procedurii pe motiv că ”documentația de atribuire este incompletă, lipsind elemente esențiale, precum proiectul DALI, planurile, listele de cantități și informațiile tehnice necesare pentru elaborarea ofertei. (…) deficiențe grave care afectează legalitatea și transparența întregului proces.”

4 august 2025: CNSC a admis plângerea din mai multe motive, unul fiind că în documentație, conform contractului de finanțare, pentru decontarea banilor, se arăta că lucrările trebuie să fie gata până în iunie 2026, deci în termen de 12 luni de la lansarea licitației, și tot în aceeași documentație termenul maxim de proiectare și execuție era, în total, de 26 de luni! CNSC a dispus remedierea documentației de atribuire și stabilirea unui termen rezonabil de depunere a ofertelor.

20 august 2025: Printr-o notă publicată în SEAP, SGG a anunțat anularea procedurii invocând faptul că solicitările CNSC reprezintă ”un demers ce presupune timp (…) se poate concluziona fără echivoc că la acest moment implementarea proiectului și execuția fazei I nu poate fi realizată cu respectarea cumulativ a termenelor mai sus indicate (iunie 2026 n.r.)”,

În același document, pe baza faptului că nu mai există timp pentru cheltuirea banilor PNRR contractați în octombrie 2022, în nota de la SGG se mai scrie: ”(…) stimate domnule ministru, vă rugăm să aprobați demararea procedurilor de reziliere a contractului de finanțare nr. 116782/14.10.2022 dintre SGG și MDLPA (…)”, adăugându-se că ”În situația asigurării finanțării în integralitate de la bugetul de stat se va reface documentația de atribuire și se va iniția o nouă procedură de atribuire (…)”.

G4Media.ro a publicat anterior două articole legat de situația delicată a derulării acestui proiect, solicitând puncte de vedere din partea SGG care, de fiecare dată, fie a eludat răspunsuri directe, fie a transmis informații care nu s-au confirmat. De exemplu, la începutul acestui an, SGG susținea că ”Secretariatul General al Guvernului va respecta termenele contractuale conform contractului de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Secretariatul General al Guvernului (…) Secretariatul General al Guvernului a abordat cu atenție și profesionalism obiectivul de investiții cu titlul Eficientizarea Energetică a clădirii Guvernului – Palatul Victoria cu respectarea termenelor legislației în vigoare.”

În timpul preconizatelor lucrări, angajații Guvernului și ai altor structuri din subordine care lucrau în Palatul Victoria urmează a fi mutați în imobile special amenajate din Palatul Parlamentului.