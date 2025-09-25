Mărturiile unei supraviețuitoare din lagărele genocidare în care sunt închiși uigurii despre sterilizarea forțată și tortura din Xinjiang

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Qalbinur Sidiq, o profesoară de etnie uzbecă, a fost forțată să lucreze în lagărele de detenție în masă din Xinjiang, unde uigurii și alte minorități musulmane s-au confruntat cu tortură, sterilizare forțată și îndoctrinare propagandistică, transmite Europa Liberă China.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Se crede că peste 1 milion de musulmani — uiguri și etnici kazahi, kârgâzi, tadjici și uzbeci — au fost deținuți în lagărele de înaltă securitate din China, pe care Beijingul le pretinde că sunt centre vocaționale, dar despre care grupurile pentru drepturile omului susțin că implică un genocid.

Sidiq însăși a fost sterilizată cu forța și ulterior a fugit în Olanda, unde acum vorbește deschis împotriva represiunii Chinei, în ciuda amenințărilor și presiunilor din partea autorităților chineze.

Qalbinur Sidiq a lucrat într-unul dintre notorii lagăre de detenție în masă pentru uiguri și alte minorități musulmane răspândite în provincia vestică Xinjiang a Chinei.

Profesoara de limba chineză spune că a fost obligată să predea lecții în două lagăre, unde a spus că deținuții au fost supuși torturii, umilinței și controlului forțat al nașterilor.

După ce a lucrat în lagăre timp de aproximativ nouă luni în 2017, și Sidiq a fost sterilizată cu forța. Experiența tulburătoare a determinat-o să se mute în Olanda în 2019.

„Am cerut să nu fiu dusă la operație”, a declarat femeia de 55 de ani pentru Serviciul Balcanic al RFE/RL.

„Le-am spus că nu voi și nu pot avea mai mulți copii. Dar am fost sterilizată oricum.”

Se crede că peste 1 milion de musulmani — uiguri și etnici kazahi, kârgâzi, tadjici și uzbeci — au dispărut în vasta rețea de lagăre de închisori de înaltă securitate din Xinjiang în ultimii opt ani.

Beijingul susține că facilitățile sunt centre de reeducare vocațională pentru combaterea extremismului religios. Dar activiștii, grupurile pentru drepturile omului și foștii deținuți au împărtășit mărturii despre violuri, avorturi nedorite și muncă forțată în lagăre.

Unele grupuri pentru drepturile omului și parlamente occidentale au acuzat China de comiterea unui genocid în regiune, o afirmație pe care Beijingul o respinge.

„Aș auzi țipete”

Sidiq, de etnie uzbecă, preda la o școală primară din Urumqi, capitala Xinjiangului, când a fost convocată de autorități în februarie 2017.

A fost apoi forțată să accepte un nou loc de muncă: predarea limbii chineze într-un lagăr de detenție exclusiv pentru bărbați. Sidiq a fost obligată să păstreze secretul, iar un ofițer de poliție o conducea la și de la noul ei loc de muncă.

„Oamenii erau legați și forțați să se târască pentru a intra în ‘sălile de clasă’”, a povestit ea Serviciului Balcanic al RFE/RL la un eveniment din Sarajevo. „Ei sufereau în toate felurile. Uneori auzeam țipete și strigăte de ajutor din alte camere.”

Sidiq a spus că toți deținuții erau uiguri, o minoritate etnică vorbitoare de limbă turcică din nord-vestul Chinei. Xinjiang a fost scena unei insurecții separatiste de mică intensitate înainte de o represiune brutală din partea statului.

Deținuții „nu erau doar savanți religioși, ci oameni din toate categoriile sociale: academicieni, oameni de afaceri, filantropi, medici și chiar cei care studiaseră în străinătate”, a spus Sidiq, contrazicând afirmația autorităților că lagărele erau concepute pentru a-i educa pe cei „analfabeți”.

„Acești oameni nu aveau nevoie de educație suplimentară — majoritatea dintre ei erau extrem de educați. Singura lor ‘crimă’ era că erau uiguri.”

În lagăre, deținuții sunt învățați chineză intensiv, sunt forțați să cânte cântece patriotice chinezești și li se arată videoclipuri de propagandă despre politicile Partidului Comunist Chinez. Majoritatea dintre ei trăiesc în celule.

Sterilizarea Forțată

După șase luni, Sidiq a fost transferată la un lagăr exclusiv pentru femei, unde a fost martora controlului forțat al nașterilor.

„Toate erau sterilizate cu forța,” a spus ea. „Li se dădeau pastile necunoscute care le opreau ciclul menstrual. Chiar și fetele care nu erau căsătorite erau sterilizate cu forța.”

O tânără, își amintește Sidiq, a fost dusă pe o targă și a murit mai târziu.

„Avea cel mult 19 ani”, a spus ea. „Cred că a fost din cauza tuturor pastilelor pe care trebuiau să le ia. Corpul ei pur și simplu nu a mai rezistat.”

Sidiq însăși i s-a montat un dispozitiv intrauterin (DIU) pentru a o împiedica să rămână însărcinată, deși avea 47 de ani.

DIU i-a provocat sângerări abundente și suferea constant de durere. Pe măsură ce Sidiq s-a îmbolnăvit, a fost forțată să iasă la pensie anticipată și a fost supusă sterilizării.

„Au sfârșit prin a mă steriliza,” a spus ea. „Nu am fost forțată să iau pastile ca celelalte, dar m-au operat.”

Părăsirea Chinei

Autoritățile chineze au făcut ca plecarea din țară să fie aproape imposibilă pentru uiguri și membrii altor minorități musulmane.

Dar Sidiq a reușit să se mute în Europa după ce a depășit birocrația și obstacolele.

Fiica lui Sidiq, care locuiește în Olanda, i-a trimis mamei sale o scrisoare de invitație pentru a veni în Europa. Sidiq a reușit să obțină un pașaport, un proces care a durat aproximativ nouă luni. Soțului ei, care este uigur, i-a fost interzis să părăsească țara.

„Cel mai important lucru a fost că sunt [de etnie] uzbecă”, a spus ea. „Dacă aș fi fost uigură, nu aș fi ieșit niciodată.”

Sidiq a primit azil după ce a ajuns în Olanda în 2019. Ea a vorbit deschis împotriva represiunii uigurilor și a altor minorități musulmane din China, devenind o țintă pentru Beijing.

Poliția chineză a contactat-o pe Sidiq și l-a amenințat pe soțul ei.

„Mi-au spus: ‘Nu face asta. Dacă ne asculți, îți vom ajuta soțul să iasă din țară, sau te poți întoarce tu, și veți fi din nou împreună.’”

Dar ea a refuzat. „Faceți ce vreți. Nu voi tăcea. Asta le-am spus.”

Sidiq a spus că soțul ei a fost forțat să divorțeze de ea și că acum nu mai are niciun contact cu el.

Scris de Frud Bezhan pe baza relatării lui Meliha Kesmer de la Serviciul Balcanic al RFE/RL