Președintele Nicușor Dan vine la Timișoara pentru Cities Summit – eveniment european ce reunește primari, ambasadori și oficiali din 15 țări

Președintele Nicușor Dan va fi prezent pe 30 septembrie la Timișoara Cities Summit, un eveniment de anvergură europeană care reunește participanți din 15 țări de pe întreg continentul – de la primari ai unor capitale europene, la reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, ambasadori, politicieni, analiști și comentatori politici.

Informația legată de prezența lui Nicușor Dan la Timișoara a fost dezvăluită de primarul Dominic Fritz, la gala de deschidere a Zilelor Culturale Maghiare, miercuri seara.

„La Timișoara vor veni primari din Budapesta, Zagreb, Sofia și multe alte orașe din Europa, să celebreze rolul orașelor în dezvoltarea comunităților. O să avem și un invitat special, marți, abia aștept să-i arăt orașul. Și acest invitat special are ceva legătură cu mobilizarea de care vorbeam la alegeri”, a spus Dominic Fritz.

Organizatorii Timișoara Cities Summit au confirmat pentru G4Media prezența președintelui României.

Evenimentul, organizat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Visit Timișoara, combină un summit închis, dedicat primarilor din țările Uniunii Europene și din țările candidate, cu o conferință publică deschisă societății civile și cetățenilor.

În cadrul summitului închis, primarii vor participa la sesiuni de dezbateri pe teme precum extinderea Uniunii Europene, securitatea continentală, Green Deal-ul european și finanțarea directă a orașelor.

Summitul se va încheia cu semnarea unei declarații comune a primarilor din UE și din țările candidate, subliniind rolul esențial al orașelor în procesul de extindere.

Printre primarii care au confirmat prezența se numără Vassil Terziev (Sofia, Bulgaria), Gergely Karácsony (Budapesta, Ungaria), Tomislav Tomašević (Zagreb, Croația), Andriy Sadovyi (Lviv, Ucraina), Roman Klichuk (Cernăuți, Ucraina), Nicolae Dandiș (Cahul, Moldova), Dušan Raičević (Bar, Muntenegru), Ivan Gulam (Pirovac, Croația), Bohdan Stanislavskyi (Kolomyia, Ucraina), Viacheslav Cherniavskyi (Kiliia, Ucraina), Yovdiy Vasyl Mykhailovych (Solotvino, Ucraina), primarii sectoarelor Kadıköy și Beyoğlu din Istanbul – Mesut Kösedağı și İnan Güney –, viceprimarii Pedrag Puharic (Sarajevo, Bosnia și Herțegovina) și Albert Kauflein (Karlsruhe, Germania), precum și consilierii locali Stefan Simic (Belgrad, Serbia) și Anetta Dabija (Chișinău, Moldova).

Conferință publică la Cinema Timiș

După-amiaza, la Cinema Timiș, va avea loc conferința publică „Europe at a Crossroads – Security, Prosperity, and Our Common Future”, unde participanții vor putea asista la discuții cu personalități precum Oana Țoiu, ministra de Externe a României, Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, primarii din Budapesta, Sofia și Timișoara, Anitta Hipper, purtătorul de cuvânt al UE pentru Afaceri Externe și Securitate, Katalin Cseh, membră a Parlamentului Ungariei, Lyudmyla Tautiieva, consultant în politici publice din Ucraina, și jurnalistul John Kampfner, ale cărui analize sunt publicate în publicații prestigioase precum The Guardian, Foreign Policy, Politico, The Financial Times sau Die Zeit.