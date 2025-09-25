G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Pistol letal şi 23 de cartuşe, găsite la o percheziţie în Bucureşti…

perchezitii-ialomița-deținere olegală de arme
IPJ Ialomița

Pistol letal şi 23 de cartuşe, găsite la o percheziţie în Bucureşti / Arma şi muniţia erau ascunse în lada patului / La adresă locuieşte un bărbat care a făcut închisoare pentru tentativă de omor

Articole25 Sep 0 comentarii

Poliţiştii şi procurorii din Bucureşti au făcut, joi, o percheziţie la o adresă din Capitală, unde, îm lada patului, au găsit un pistol letal şi 23 de cartuşe. La adresă locuieşte un bărbat de 55 de ani care a făcut închisoare pentru tentativă de omor, fiind eliberat în acest an, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”În această dimineaţă, 25 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase – D.G.P.M.B. au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Cercetările au fost demarate după ce, la data de 10 septembrie 2025, poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, ar deţine ilegal, la domiciliul său, un pistol letal şi muniţie aferentă”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.

Bărbatul vizat a fost găsit la adresa de domiciliu, fiind dus la audieri.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că în locuinţă au fost găsite, în lada patului, un pistol letal marca STEYR, cal 9×19 mm  şi 23 de cartuşe letale cal 9 mm Luger.

Bărbatul a fost condamnat în 2015 la zece ani de închisoare pentru tentativă la omor, faptă comisă faţă de fosta concubină, iar în acest an a ieşit din penitenciar.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureştiului: Nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole

Articole20 Sep • 858 vizualizări
0 comentarii

Michelle Obama ajunge la miezul nopţii la Bucureşti şi participă la a doua ediţie a unui eveniment de business şi tehnologie

Articole17 Sep • 632 vizualizări
0 comentarii

ANALIZĂ | Ce îi lipsește Bucureștiului, din punct de vedere gastronomic: „Bucureștiul gastronomic e prea scump pentru ce oferă” / „Suntem ceea ce mâncăm, iar fără rețetele noastre, Capitala va deveni un oraș plin de trenduri reciclate” / „Prea puține localuri au semnătura unui Chef pe meniu”

Articole17 Sep
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.