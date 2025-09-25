Pistol letal şi 23 de cartuşe, găsite la o percheziţie în Bucureşti / Arma şi muniţia erau ascunse în lada patului / La adresă locuieşte un bărbat care a făcut închisoare pentru tentativă de omor

Poliţiştii şi procurorii din Bucureşti au făcut, joi, o percheziţie la o adresă din Capitală, unde, îm lada patului, au găsit un pistol letal şi 23 de cartuşe. La adresă locuieşte un bărbat de 55 de ani care a făcut închisoare pentru tentativă de omor, fiind eliberat în acest an, transmite News.ro.

”În această dimineaţă, 25 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase – D.G.P.M.B. au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Cercetările au fost demarate după ce, la data de 10 septembrie 2025, poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, ar deţine ilegal, la domiciliul său, un pistol letal şi muniţie aferentă”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.

Bărbatul vizat a fost găsit la adresa de domiciliu, fiind dus la audieri.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că în locuinţă au fost găsite, în lada patului, un pistol letal marca STEYR, cal 9×19 mm şi 23 de cartuşe letale cal 9 mm Luger.

Bărbatul a fost condamnat în 2015 la zece ani de închisoare pentru tentativă la omor, faptă comisă faţă de fosta concubină, iar în acest an a ieşit din penitenciar.