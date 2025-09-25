Mesajul lui Ronnie O’Sullivan după retragerea de la British Open la snooker

Multiplu campion mondial de snooker, Ronnie O’Sullivan s-a retras de la British Open, iar organizatorii au invocat probleme medicale. Într-o postare pe rețelele sociale, cel supranumit „The Rocket” vorbește despre faptul că se concentrează pe starea de sănătate: „Nu doar pentru corp, ci și pentru minte”, transmite express.co.uk.

De șapte ori campion mondial la Crucible, Ronnie și-a surprins negativ fanii atunci când a anunțat că nu va juca la British Open.

„Racheta” jucase finala la Mastersul Arabiei Saudite, iar fanii snookerului își doreau să-l vadă din nou la masa de joc.

Englezul ratează astfel șansa de a juca pentru un fond de premiere de 500 de mii de lire sterline.

„Ronnie O’Sullivan s-a retras de la Unibet British Open din motive medicale. El a fost înlocuit în tragerea la sorți de Daniel Womersley”, a precizat sec World Snooker Tour.

Natura problemei medicale nu a fost dezvăluită, dar O’Sullivan (49 de ani) a transmis fanilor un mesaj pe rețelele de socializare, în timp ce efectua exerciții fizice.

„Exercițiul este atât de important pentru mine. Nu doar pentru corp, ci și pentru minte”, a transmis Ronnie O’Sullivan.

„Racheta” s-a retras de la nouă turnee în sezonul 2024/2025 din snookerul mondial. Cu toate că a jucat puțin, Ronnie a reușit să bifeze o prezență în semifinalele Campionatului Mondial (învins clar de Zhao Xintong) și o finală recent la Mastersul Arabiei Saudite.

Cea mai recentă victorie importantă a lui O’Sullivan este cea de la Masters 2024, atunci când a devenit și cel mai vârstnic campion al competiției.

British Open 2025 are loc în perioada 22-28 septembrie, la The Centaur din Cheltenham. Are premii totale în valoare de £502,000, iar marele câștigător va fi recompensat cu un premiu în valoare de £100,000. Campionul en-titre este Mark Selby, titlu cucerit în 2024.