G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mesajul lui Ronnie O’Sullivan după retragerea de la British Open la snooker

Ronnie O'Sullivan, de șapte ori campion mondial la snooker, la masa de joc. Englezul este cel mai iubit jucător din istoria acestui sport.
Ronnie O'Sullivan / Sursa foto: Cheong Kam Ka / Xinhua News / Profimedia

Mesajul lui Ronnie O’Sullivan după retragerea de la British Open la snooker

Sportz25 Sep 0 comentarii

Multiplu campion mondial de snooker, Ronnie O’Sullivan s-a retras de la British Open, iar organizatorii au invocat probleme medicale. Într-o postare pe rețelele sociale, cel supranumit „The Rocket” vorbește despre faptul că se concentrează pe starea de sănătate: „Nu doar pentru corp, ci și pentru minte”, transmite express.co.uk.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

De șapte ori campion mondial la Crucible, Ronnie și-a surprins negativ fanii atunci când a anunțat că nu va juca la British Open.

„Racheta” jucase finala la Mastersul Arabiei Saudite, iar fanii snookerului își doreau să-l vadă din nou la masa de joc.

Englezul ratează astfel șansa de a juca pentru un fond de premiere de 500 de mii de lire sterline.

„Ronnie O’Sullivan s-a retras de la Unibet British Open din motive medicale. El a fost înlocuit în tragerea la sorți de Daniel Womersley”, a precizat sec World Snooker Tour.

Natura problemei medicale nu a fost dezvăluită, dar O’Sullivan (49 de ani) a transmis fanilor un mesaj pe rețelele de socializare, în timp ce efectua exerciții fizice.

„Exercițiul este atât de important pentru mine. Nu doar pentru corp, ci și pentru minte”, a transmis Ronnie O’Sullivan.

„Racheta” s-a retras de la nouă turnee în sezonul 2024/2025 din snookerul mondial. Cu toate că a jucat puțin, Ronnie a reușit să bifeze o prezență în semifinalele Campionatului Mondial (învins clar de Zhao Xintong) și o finală recent la Mastersul Arabiei Saudite.

Cea mai recentă victorie importantă a lui O’Sullivan este cea de la Masters 2024, atunci când a devenit și cel mai vârstnic campion al competiției.

British Open 2025 are loc în perioada 22-28 septembrie, la The Centaur din Cheltenham. Are premii totale în valoare de £502,000, iar marele câștigător va fi recompensat cu un premiu în valoare de £100,000. Campionul en-titre este Mark Selby, titlu cucerit în 2024.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.