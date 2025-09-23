Banii arabilor provoacă frustrări în snooker: „Sunt cu 400 de mii de lire sterline mai sărac”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mark Allen s-a încoronat recent campion al „English Open” după o finală dramatică cu Zhou Yuelong (9-8). Nord irlandezul a lansat un atac direct la adresa șefilor snookerului mondial pentru modul în care sunt repartizați banii pentru învingători.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Allen a cucerit titlul la „English Open” și s-a ales cu un cec în valoare de 100 de mii de lire sterline. Nord irlandezul s-a declarat nemulțumit de sistemul actual de clasament, unul bazat pe bani.

Allen a ironizat întreaga situație făcând o comparație cu premiul cucerit în urmă cu doar câteva săptămâni de Neil Robertson la Mastersul Arabiei Saudite.

Australianul l-a învins în frame decisiv pe Ronnie O’Sullivan, iar premiul cu care a plecat acasă a fost unul mai mult decât consistent: 500.000 de lire sterline.

Întreaga situație l-a revoltat pe Mark Allen, cel care se consideră cu 400.000 de lire sterline „mai sărac”.

„Am câștigat chiar cu un meci mai mult (n.r. decât Robertson), dar sunt cu 400.000 de lire sterline în urma lui. Ceva trebuie să se schimbe”, atenționează Allen, citat de express.co.uk.

De altfel, supărarea lui Mark nu este singurală în circuitul mondial de snooker.

În ultimele sezoane, mai mulți jucători de top au solicitat un sistem bazat pe puncte, lista actuală bazată pe bani fiind puternic influențată de Campionatul Mondial și Saudi Arabia Masters (Mastersul Arabiei Saudite), competiții care oferă cele mai mari premii în bani.