Mark Allen este unul dintre cei mai buni jucători de snooker din lume.
Mark Allen / Sursa foto: Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

VIDEO Mark Allen, campion la English Open la snooker după o finală maraton: Frame decisiv pentru stabilirea învingătorului

Mark Allen este noul campion al English Open la snooker, jucătorul din Irlanda de Nord triumfând după o finală maraton împotriva lui Zhou Yuelong, al 32-lea jucător al lumii.

Locul șapte mondial, Allen părea scăpat în învingător după ce s-a desprins la 7-3. Zhou a reușit însă să pună în aplicare o revenire spectaculoasă, iar finala avea să ajungă la scorul de 8-8.

S-a intrat într-un frame decisiv, spre bucuria fanilor prezenți în „ Brentwood Centre”.

Cu nervii mai tari, Mark a trecut în dreptul său pe tabelă ultimul frame, iar victoria i-a revenit cu scorul de 9-8.

Importantul succes îi va aduce lui Mark Allen un cec în valoare de £100.000, în timp ce finalistul Zhou Yuelong va pleca acasă cu £45.000.

