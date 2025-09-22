VIDEO Mark Allen, campion la English Open la snooker după o finală maraton: Frame decisiv pentru stabilirea învingătorului
Mark Allen este noul campion al English Open la snooker, jucătorul din Irlanda de Nord triumfând după o finală maraton împotriva lui Zhou Yuelong, al 32-lea jucător al lumii.
Locul șapte mondial, Allen părea scăpat în învingător după ce s-a desprins la 7-3. Zhou a reușit însă să pună în aplicare o revenire spectaculoasă, iar finala avea să ajungă la scorul de 8-8.
S-a intrat într-un frame decisiv, spre bucuria fanilor prezenți în „ Brentwood Centre”.
Cu nervii mai tari, Mark a trecut în dreptul său pe tabelă ultimul frame, iar victoria i-a revenit cu scorul de 9-8.
Importantul succes îi va aduce lui Mark Allen un cec în valoare de £100.000, în timp ce finalistul Zhou Yuelong va pleca acasă cu £45.000.
Mark Allen clinches the English Open title after a long battle against Zhou Yuelong 🏆👏#EnglishOpen pic.twitter.com/nCnNSCyLd8
— TNT Sports (@tntsports) September 21, 2025
„The Pistol has hit his target!” 🎯
Mark Allen lifts the English Open trophy 🏆✨ pic.twitter.com/X0LtyWzUiJ
— TNT Sports (@tntsports) September 21, 2025
Mark Allen – The Comeback King 👑
He was value for money in Brentwood this week – winning FIVE deciders in a row!
A Thread #EnglishOpen | @betvictor pic.twitter.com/RdbGvzyiTI
— WST (@WeAreWST) September 22, 2025
THE PISTOL WINS A MARATHON IN BRENTWOOD! 🔥
Mark Allen defeats Zhou Yuelong in a deciding frame to win his 12th ranking title! 🙌#EnglishOpen | @betvictor pic.twitter.com/sQqRSN49KS
— WST (@WeAreWST) September 21, 2025
