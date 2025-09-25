Avertismentul clar al lui Verstappen pentru RedBull înainte de sezonul 2026 din F1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Atmosfera este una bună în garajul celor de la RedBull Racing după cele două victorii consecutive reușite de Max Verstappen. Cu toate acestea, echipa este conștientă de faptul că trebuie să-i ofere lui Max un monopost competitiv pentru sezonul 2026 din Formula 1, în caz contrar campionul mondial en-titre urmând să părăsească team-ul de la Milton Keynes.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Verstappen nu va mai rămâne la RedBull dacă echipa nu-i oferă un monopost competitiv în 2026

Este mult optimism în paddock-ul RedBull după ce Verstappen a depășit concurența și s-a impus în ultimele două Mari Premii din calendarul competițional.

Raymond Vermeulen, managerul lui Verstappen, trage însă un semnal de alarmă în ceea ce privește viitorul lui Max la RedBull Racing.

Într-un interviu pentru De Telegraaf, Vermeulen a lăsat să se înțeleagă că sezonul 2026 va fi decisiv pentru viitorul lui Verstappen.

„Ar fi o poveste fantastică dacă el (n.r. Verstappen) ar conduce întreaga sa carieră în Formula 1 pentru RedBull. Dar asta se va întâmpla doar dacă va avea echipamentul necesar pentru a putea câștiga”, a declarat acesta.

„Anul viitor nu este vorba doar despre motor, ci și despre șasiu, și ce oameni sunt aduși aici, ce impact va avea asta?

Este ca și cum ai pune cap la cap un puzzle. De aceea, concluzia a fost că e mai bine să rămânem cel puțin încă un an”, transmite Raymond Vermeulen.

Verstappen a confirmat că va rămâne la RedBull în 2026, dar angajamentul ferm este doar pentru încă un sezon, cu toate că are contract până la finalul lui 2028.

Totul depinde de monopostul pe care echipa îl va furniza pentru anul viitor.

În 2026, Formula 1 va trece printr-o transformare majoră: motoare hibride complet noi și șasiuri diferite, o schimbare care ar putea reseta ierarhia.

Red Bull, care a dominat începutul actualei ere tehnice, a fost între timp depășită de McLaren, în timp ce Mercedes, Ferrari și Aston Martin își pregătesc revenirea.

„Max vrea să câștige mai multe campionate în viitor. El nu a terminat în această privință, dar este dependent de echipament. Cred că 2026 va fi un an foarte important, unul care va determina unde se află viitorul său în Formula 1”, a conchis Vermeulen.

Învingător la Baku, Verstappen se apropie de primele două locuri ale ierarhiei piloților din Formula 1. Max era înainte de etapa din Azerbaijan la 94 de puncte de Piastri și la 63 de Norris.

Acum, Verstappen se găsește la 69 de primul loc al lui Oscar și la 44 de puncte de Lando.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1