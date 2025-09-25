Marea îngrijorare din garajul McLaren

McLaren a avut parte de un weekend slab în Azerbaidjan, dar mare îngrijorare nu vine neapărat din rezultatele înregistrate la Baku, ci din faptul că Lando Norris dă senzația că devine „un pilot care nu poate profita de oportunități”.

Lando Norris se transformă în pilotul care „ratează șansele importante”

Oscar Piastri a abandonat în primul tur, iar pentru Lando Norris se deschidea larg oportunitatea câștigării unor puncte importante care să-l apropie de locul întâi din ierarhia generală a piloților din Formula 1.

Lando a dat însă cu piciorul șansei uriașe, a terminat pe locul șapte, acolo de unde plecase de altfel în cursă.

Rezultatul modest înregistrat de Norris la Baku a aprins din nou discuțiile în paddock: pilotul britanic își consolidează reputația de sportiv care nu reușește să gestioneze oportunitățile atunci când miza este mare.

„Nu a făcut mare lucru pentru a diminua reputația pe care englezul a dobândit-o de a nu reuși să se descurce atunci când este în pericol”, transmite Jolyon Palmer la ESPN, criticând lipsa de reacție a lui Norris atunci când are oportunități.

În contrast cu Lando, Oscar Piastri și-a păstrat cumpătul după evoluția dezastruoasă de la Baku și a precizat că privește cu optimism spre următoarea cursă din calendar.

Presa l-a asemănat de altfel pe Oscar cu Kimi Raikkonen, pilot care a atras atenția în principal datorită lipsei de emoție pe care o arăta pe circuite.

Îngrijorarea McLaren este una importantă: deține cel mai bun monopost din F1, dar unul dintre piloții săi nu este capabil să transforme șansele mari în puncte importante pe circuit.

Norris nu poate valorifica greșelile adversarilor, iar echipa condusă de Andrea Stella pierde puncte importante într-un moment în care deține un monopost de top.

Cu șapte etape înainte de finalul sezonului 2025 din Formula 1, Norris se găsește la 25 de puncte în urma coechipierului Oscar Piastri.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

