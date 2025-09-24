RedBull alege coechipierul lui Verstappen din 2026: Surpriza de pe lista scurtă

RedBull Racing este una dintre echipele care nu a confirmat lista piloților pentru sezonul 2026 al Formulei 1. Fanii Marelui Circ se tot întreabă cine va fi coechipierul lui Max Verstappen în sezonul viitor. Trei piloți se găsesc pe lista scurtă, iar după etapa de la Baku unul dintre ei are șanse minime: Liam Lawson.

Isack Hadjar, favorit să devină coechipierul lui Max Verstappen în sezonul 2026 din F1

Jurnalistul Josh Suttill (specializat pe Formula 1) a vorbit după etapa de la Baku, una în care Verstappen a triumfat, despre faptul că Liam Lawson are șanse minime să mai urce în monopostul RedBull.

Sursa citată vorbește despre faptul că sunt 2% speranțe pentru Lawson să mai fie coechipierul lui Verstappen în Formula 1.

Pe lista scurtă din care se va alege coechipierul lui Max de anul viitor se mai găsesc (pe lângă Lawson) Isack Hadjar (pilot la Racing Bulls în prezent) și Yuki Tsunoda (actualul coechipier al lui Verstappen).

Josh Suttill spune că dintre toți cele mai mari șanse le are Isack Hadjar (20 de ani), cel care impresionează în acest sezon sub culorile celor de la Racing Bulls, sora mai mică din F1 a celor de la RedBull Racing.

De altfel, chiar și Helmut Marko (consilierul pentru motorsport al RedBull Racing) a precizat că Hadjar este considerat cel mai potrivit partener pentru Verstappen în 2026.

Yuki Tsunoda a obținut puncte la Baku după o evoluție curajoasă, dar este totuși prea puțin pentru o echipă cu pretențiile celor de la RedBull.

Niponul este văzut favorit pentru o revenire la Racing Bulls, acolo unde ar face rocada cu Hadjar.

„L-am întrebat pe Lawson în weekend cum vede viitorul său la echipă, dar adevărul este că are 2% șanse să prindă din nou volanul RedBull, dacă nu și mai puțin de atât.

Nu există multe opțiuni pentru el. Așa că, din păcate, nu există prea multe speranțe. Șansele ca să se întoarcă sunt extrem de mici”, a precizat Josh Suttill, citat de f1oversteer.com.

Viitorul coechipier ar urma să fie ales dintre Isack Hadjar și Yuki Tsunoda, iar francezul este clar favorit.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

