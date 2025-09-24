Cum transformă RedBull succesul lui Verstappen în bani și sponsorizări record

Max Verstappen (27 de ani) este pilotul momentului în Formula 1: campionul mondial en-titre a câștigat ultimele două Grand Prix-uri și poate deveni periculos pentru Oscar Piastri și Lando Norris în lupta pentru titlul mondial. RedBull Racing profită de pe urma victoriilor lui Max și atrage noi sponsori la echipa cu sediul la Milton Keynes.

Victoriile lui Verstappen nu aduc doar puncte prețioase pentru RedBull, ci și profituri consistente pentru echipă.

Ultimele conturi financiare ale echipei, încheiate la 31 decembrie 2024, arată clar legătura directă dintre rezultatele sportive și creșterea veniturilor.

RedBull Racing a raportat o cifră de afaceri de 314,4 milioane de lire sterline. Vorbim despre o creștere cu 7 milioane față de 2023.

Profitul brut a urcat și el cu 4 milioane de lire sterline, ducând la un câștig net de 1,68 milioane de lire sterline, comparativ cu 1,29 milioane în anul precedent (n.r. 2023).

Vectorul acestei creșteri a fost, desigur, Max Verstappen. Olandezul a cucerit al patrulea titlu consecutiv, iar sponsorii și-au arătat interesul pentru echipa care-l are sub semnătură.

Performanțele sale au fost menționate explicit în raportul financiar, drept un factor decisiv pentru succesul economic al echipei.

„Victoriile și campionatele câștigate, împreună cu parteneriatele comerciale și controlul costurilor, reprezintă cheia progresului nostru”, au subliniat directorii celor de la RedBull, conform racingnews365.com.

Ajutată din plin de rezultatele lui Verstappen, RedBull a atras sponsorizări record.

VISA a devenit partener major, Castore oferă îmbrăcămintea oficială (este considerat cel mai mare contract din istoria F1), iar angajamentele pe termen lung cu AT&T, Tag Heuer și Exxon arată cum brandul profită din plin de dominația lui Verstappen din ultimele sezoane ale Formulei 1.

Demis pe 9 iunie anul acesta, Christian Horner a beneficiat de asemenea de un salariu mărit: a încasat 7,046 de milioane de lire sterline în 2024 până la momentul îndepărtării sale.

Sursa citată menționează că fiecare victorie a lui Max înseamnă mai mult decât puncte în cele două clasamente (piloți și constructori): reprezintă milioane în conturile RedBull Racing.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1