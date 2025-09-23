Toto Wolff avertizează: Există un „oaspete” surpriză în lupta pentru titlul din F1

Lupta la titlul de campion din Formula 1 are parte de un „oaspete” surpriză, transmite Toto Wolff. Șeful Mercedes trage un semnal de alarmă și precizează că Max Verstappen trebuie luat în considerare pentru locul întâi alături de Oscar Piastri și Lando Norris în sezonul 2025 al Formulei 1.

Toto Wolff îl vede pe Max Vestappen în lupta pentru titlul mondial din F1, alături de piloții McLaren

Mercedes mai are un singur obiectiv important pentru sezonul în curs din Marele Circ: locul doi din ierarhia constructorilor, poziție pe care se găsește în prezent, cu doar patru puncte peste Ferrari.

După victoriile lui Max Verstappen, nici RedBull nu mai este atât de departe, iar Wolff anticipează o luptă în trei pentru locul al doilea de la constructori.

De asemenea, conducătorul celor de la Mercedes trage un semnal de alarmă după ce Verstappen a redus ecartul față de Piastri de la 104 puncte la doar 69.

„Întotdeauna trebuie să rămâi cu picioarele pe pământ și umil. Cu Max, trebuie să fii mereu precaut.

Diferența este mare, 69 de puncte, dar un DNF pentru lider și 25 de puncte pentru Verstappen pot schimba totul rapid”, transmite Wolff, citat de fastestlap.com.

Cele două victorii consecutive din sezon l-au readus pe Verstappen în lupta pentru primul loc, cu toate că olandezul refuză să comenteze prea mult despre acest aspect.

Max rămâne concentrat pe fiecare cursă în parte și nu vorbește despre lupta pentru titlu.

„Max este o mașină de puncte”, a subliniat Wolff, conștient că un singur weekend slab poate răsturna ierarhia de la piloți, dar și de la constructori.

În acest moment, Mercedes are cu 4 puncte mai mult decât Ferrari și cu 18 față de RedBull, lupta fiind una extrem de interesantă.

Toto Wolff se declară mulțumit după weekendul de la Baku: George Russell a fost al doilea, iar Kimi Antonelli al patrulea.

„Un weekend puternic pentru noi ca echipă. Mă bucur că am revenit pe podium și Kimi a adus puncte solide. Ne oferă un impuls pozitiv după două curse dificile”, a spus Wolff.

Următorul Grand Prix, cel din Singapore, promite o nouă bătălie intensă pentru supremație.

Vorbim despre un circuit stradal unde tracțiunea va avea un rol important. De asemenea, răbarea piloților va fi testată, la fel și strategia echipelor.

„Este un joc complet diferit. Și sezonul acesta ne-a arătat că nimic nu e sigur de nimic”, a încheiat oficialul Mercedes.

Învingător la Baku, Verstappen se apropie de primele două locuri ale ierarhiei piloților din Formula 1.

Max era înainte de etapa din Azerbaijan la 94 de puncte de Piastri și la 63 de Norris.

Acum, Verstappen se găsește la 69 de primul loc al lui Oscar și la 44 de puncte de Lando.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1