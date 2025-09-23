Transferul vieții la Ferrari: Hamilton aduce „secretele Mercedes”, Leclerc confirmă

Lewis Hamilton nu are parte de sezonul pe care și l-ar fi dorit alături de Ferrari, britanicul nereușind vreo clasare pe podium în 2025. Cu toate acestea, Charles Leclerc îl laudă pe coechipierul său, pilotul monegasc precizând, printre altele, că Lewis a adus „magie” în paddock-ul Scuderiei, dar și unele dintre secretele Mercedes.

După 12 ani încununați de succes la Mercedes (șase titluri mondiale la piloți), Hamilton a decis să facă la 40 de ani pasul spre Ferrari, marele vis al copilăriei.

Cu toate că evoluțiile lui Hamilton în monopostul roșu sunt mai degrabă modeste, Leclerc îi ia apărarea coechipierului său și spune că britanicul a adus multe îmbunătățiri echipei odată cu venirea sa de la Mercedes.

„Am învățat multe de la el de când a sosit. A lucrat mulți ani cu Mercedes, au câștigat mult împreună, iar noi încercăm să luăm ce au făcut cel mai bine acolo.

Surprins de talentul său? Nu, eram conștient de viteza lui. Mă așteptam la magia pe care o are”, spune Charles Leclerc atunci când a fost întrebat de jurnaliști despre colaborarea pe care o are cu Lewis Hamilton.

Monegascul a vorbit și despre presiunea mediatică și despre obligațiile pe care piloții le au în afara circuitului, el lăsând impresia că toate aceste activități pot afecta performanța piloților de Formula 1.

„Este ceva ce se discută în contract (n.r. activitățile cu sponsorii și obligațiile media), dar negocierea este o chestiune de bun simț.

Nu o facem pentru că vrem, ci pentru că se întâmplă în așa măsură încât poate afecta performanța, deoarece suntem atât de ocupați încât suntem adesea obosiți când ne întoarcem în mașină.

Cel mai important lucru este ca pilotul să fie în cea mai bună formă posibilă atunci când ajunge pe pistă”, a încheiat Leclerc.

Ferrari mizează în continuare pe experiența și „magia” lui Hamilton, cu toate că sezonul 2025 este unul care îi nemulțumește pe conducători, dar și pe fanii Scuderiei.

Succesul este însă o construcție pe termen lung, iar Ferrari speră ca adevăratul Hamilton să poată fi observat odată cu modificările de regulament din sezonul 2026 al Formulei 1.

După disputarea a 17 etape, Charles Leclerc se găsește pe locul 5, cu 165 de puncte, în timp ce Lewis Hamilton se află pe 6, cu 121 de puncte adunate.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1