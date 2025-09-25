Ce l-a făcut pe Trump să întoarcă spatele Rusiei și să parieze pe Ucraina

O declarație semnificativă

Președintele Donald Trump a afirmat marți că Ucraina poate recuceri tot teritoriul pierdut în fața Rusiei, într-o schimbare de atitudine neașteptată, după luni întregi în care a cerut guvernului de la Kiev să facă concesii, inclusiv teritoriale.

Trump și-a împărtășit noua poziție într-o postare pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

“După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică dintre Ucraina și Rusia și, după ce am observat problemele economice pe care aceasta le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este într-o poziție din care poate lupta și recâștiga întreaga Ucraină în forma sa inițială,” a scris Trump pe Truth Social.

“Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele originale de unde a început acest război sunt cu siguranță o opțiune,” a postat președintele republican.

Trump a continuat: “De ce nu? Rusia se luptă fără scop de trei ani și jumătate într-un Război pe care o Putere Militară Reală ar fi trebuit să-l câștige în mai puțin de o săptămână. Asta nu pune Rusia într-o lumină favorabilă. De fapt, îi face să pară mai degrabă un “tigru de hârtie.” Când oamenii din Moscova și din toate Marile Orașe, Târguri și Districte din întreaga Rusie vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest Război, faptul că le este aproape imposibil să-și procure Benzină din cauza cozilor uriașe și toate celelalte probleme din Economia de Război, unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un Spirit Grozav și devine tot mai puternică, Ucraina va putea să-și recâștige Țara în forma ei inițială și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe! Putin și Rusia sunt într-un MARE impas economic, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze.”

“Oricum ar fi, le doresc bine ambelor Țări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele. Mult succes tuturor! DONALD J. TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII,” și-a încheiat Trump postarea de pe Truth Social.

Schimbare de poziție

Comentariile șefului Administrației de la Washington au venit în contextul discuțiilor cu președintele Zelenski, desfășurate la puține momente după ce Trump a susținut un discurs critic la adresa ONU în fața Adunării Generale a organizației, marți, la New York.

După întâlnirea cu Trump, liderul de la Kiev a declarat la FoxNews că relația sa cu președintele american a devenit mai apropiată, cu o comunicare mai frecventă și o aliniere mai puternică asupra modului de gestionare a războiului cu Rusia.

Întrebat direct dacă legăturile sale cu Trump s-au îmbunătățit, Zelenski a spus: “Cred că avem relații mai bune decât înainte. Este bine că am avut adesea convorbiri telefonice și întâlniri, iar faptul că Putin l-a mințit de atâtea ori pe președintele Trump a făcut, de asemenea, o diferență între noi.”

Zelenski a mai adăugat că schimbul de informații între Kiev și Washington este acum mult mai bine aliniat, ceea ce a descris ca fiind important pentru luarea deciziilor pe câmpul de luptă.

El a adăugat că poziția lui Trump s-a schimbat în privința concesiilor teritoriale. “Cred că (liderul american) înțelege, pentru ziua de astăzi, că nu putem pur și simplu să schimbăm teritorii. Nu este corect,” a spus Zelenski.

BBC a reamintit că Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a pune capăt războiului, dar a avertizat anterior că acest proces ar implica, cel mai probabil, ca Ucraina să renunțe la o parte din teritoriu – un rezultat pe care Zelenski l-a respins constant.

De exemplu, luna trecută, Trump a spus că un acord de pace ar putea implica un “schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, o aluzie evidentă la negocierile privind regiunile disputate. “Ei bine, este vorba despre teritorii pentru care s-a luptat timp de trei ani și jumătate… știți, mulți ruși au murit. Mulți ucraineni au murit.”

“Deci analizăm asta, dar de fapt ne uităm să recâștigăm o parte,” a afirmat Trump, adăugând: “Un pic de schimb. E complicat… dar vom recâștiga ceva, vom face unele schimburi. Va exista un schimb de teritorii, spre binele ambelor părți, dar vom vorbi despre asta fie mai târziu, fie mâine.”

Reamintim că Moscova controlează acum aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv aproape întreaga regiune Luhansk și porțiuni mari din regiunile Donețk (cunoscute împreună ca Donbas), Zaporojie și Herson. De asemenea, Rusia a anexat ilegal Peninsula Crimeea în 2014.

Ucraina și aliații săi europeni s-au opus constant oricărui acord care implică cedarea către Rusia a teritoriilor ocupate. Dar Putin a afirmat în repetate rânduri că orice înțelegere trebuie să presupună ca Ucraina să renunțe la unele dintre teritoriile pe care Rusia le-a cucerit din 2014 încoace.

Trump a mai amenințat anterior, în iulie, că va impune tarife de 100% asupra Rusiei și tarife secundare altor țări care fac comerț cu Moscova, dacă nu se ajunge la un acord de pace în cincizeci de zile.

Marți, după întâlnirea cu Trump, Zelenski a spus că președintele pare “mai apropiat de această situație” în urma schimbării declarațiilor sale.

“Văd că Trump este un factor de schimbare, iar Xi Jinping poate, de asemenea, să aibă influență asupra Rusiei,” a afirmat Zelenski. El a numit, de asemenea, întâlnirea sa cu Trump una “bună.”

Reacții

Așa cum am menționat anterior, președintele ucrainean a salutat schimbarea de atitudine a Administrației Trump. Comentând pe marginea postării făcute pe Truth Social de liderul de la Casa Albă, Zelenski a recunoscut că perspectiva l-a surprins, dar a numit-o încurajatoare.

“Președintele Trump a fost mai pozitiv în această privință și a arătat că dorește să sprijine Ucraina până la capăt,” a spus Zelenski. “Am fost foarte optimist în legătură cu semnalele din partea lui Trump și a Americii că vor fi cu noi până la sfârșitul războiului.”

Zelenski a mai spus că Trump înțelege necesitatea unor măsuri mai dure împotriva Moscovei. El a cerut presiune directă asupra sectorului energetic și asupra sistemului bancar al Rusiei și a declarat că se așteaptă la mai multe sancțiuni din partea SUA.

Potrivit FoxNews, declarația liderului de la Kiev a marcat cel mai clar semnal de până acum al lui Zelenski că el crede că Administrația Trump este angajată în apărarea Ucrainei. Liderul ucrainean a spus că dorește ca conflictul să se încheie cât mai repede posibil, avertizând totodată că Putin rămâne nepregătit să negocieze cu bună-credință.

Anterior, la sediul ONU, Zelenski a spus că a înțeles că SUA sunt dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate “după ce războiul se va încheia.”

Întrebat insistent cum ar arăta acestea, el a adăugat: “Nu vreau să mint, nu avem detalii specifice,” dar a evocat posibilitatea furnizării de mai multe arme, sisteme de apărare antiaeriană și drone americane.

De partea ei, Moscova pare să fi luat peste picior declarațiile făcute de Trump, care s-a arătat recent tot mai frustrat de Putin în timp ce încearcă să medieze încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Rusia a intensificat ostilitățile chiar în timp ce Trump încearcă să le pună capăt.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului a respins miercuri caracterizarea făcută de președintele american, care a numit Rusia un “tigru de hârtie,” subliniind că țara este văzută în mod tradițional ca un urs, nu ca un tigru, și că “nu există urși de hârtie.”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a spus într-o declarație citată de TASS: “Rusia nu este nicidecum un tigru. Până la urmă, Rusia este mai degrabă asociată cu un urs. Nu există “urși de hârtie,” iar Rusia este un urs adevărat.”

Peskov a spus că Putin “a descris de mai multe ori și cu diferite nuanțe emoționale ursul nostru; vă puteți aminti singuri acest lucru. Nu este nimic din hârtie aici; Rusia își menține reziliența, Rusia își menține stabilitatea macroeconomică,” a adăugat Peskov, făcând aparent referire la afirmația lui Trump de marți potrivit căreia Rusia are o “mare problemă economică.”

Trump presează aliații europeni să își înceteze importurile de petrol și gaze rusești și a spus că SUA vor urma exemplul lor în ceea ce privește sancțiuni mai dure împotriva Chinei, principalul partener strategic al Moscovei.

Referindu-se la acest lucru, Peskov a afirmat că Trump este un om de afaceri și că încearcă să facă lumea să cumpere petrol și gaze americane mai scumpe.

De asemenea, Peskov a afirmat că Putin apreciază disponibilitatea lui Trump de a găsi o soluție pentru conflictul din Ucraina și că o eventuală înțelegere va coincide cu o relansare a relațiilor dintre SUA și Rusia.

În sfârșit, Peskov a mai sugerat că motivul schimbării de ton a lui Trump a fost faptul că tocmai discutase cu președintele ucrainean. Președintele american, le-a spus el reporterilor, a făcut comentariile “aparent sub influența viziunii prezentate de Zelenski… această viziune este în contrast absolut cu înțelegerea noastră asupra situației actuale.”

“Teza conform căreia Ucraina poate recâștiga ceva, noi o considerăm eronată. Situația de pe linia frontului vorbește de la sine.”

Una dintre cele mai interesante reacții a venit însă din partea republicanilor din Senatul de la Washington care sunt adepții unei linii dure în politica externă. Aceștia l-au lăudat pe președintele Trump pentru declarația sa conform căreia el crede că Ucraina poate “câștiga” războiul împotriva Rusiei și își poate recupera întreg teritoriul pierdut, potrivit Axios.

Mai mulți lideri republicani-cheie din Congres pe probleme de politică externă s-au grăbit să sprijine noua încredere a președintelui în șansele Ucrainei. Ei ceruseră acest lucru de mult timp, chiar dacă influența izolaționistă a taberei MAGA a crescut în ultima perioadă.

“Discursul puternic și postarea de astăzi ale președintelui Trump arată de ce el este președintele păcii prin forță,” a declarat președintele Comisiei de Informații din Senat, republșicanul Tom Cotton (Arkansas).

Senatorul Lindsey Graham (Carolina de Sud) a scris pe X că “Trump are dreptate când spune că economia rusă este sub presiune, iar situația se va agrava dacă vom face ca achiziționarea de petrol și gaze rusești ieftine să fie toxică pentru cei care aleg această cale.” Graham s-a aflat în fruntea unei inițiativei legislative bipartizane privind sancțiunile împotriva Rusiei.

Președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, Roger Wicker (republican de Mississippi), a postat și el: “Președintele Trump și cu mine credem că Ucraina poate câștiga – un fapt pe care președintele Biden a evitat să-l spună ani de zile. Este timpul să intensificăm presiunea asupra lui Putin pentru a pune capăt acestei vărsări de sânge fără sens.”

Momentul este important. Liderii Congresului așteaptă undă verde de la Casa Albă pentru a avansa un pachet de sancțiuni bipartizan. Proiectul de lege ar lovi Rusia cu sancțiuni economice dacă Putin refuză să negocieze cu Ucraina și ar stabili, de asemenea, un tarif de 500% pentru bunurile importate din țările care cumpără petrol rusesc.

Aceasta în condițiile în care Trump a semnalat că va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei doar după ce țările NATO vor face acest lucru primele și vor înceta să mai cumpere petrol rusesc. El a sugerat, de asemenea, ca națiunile europene să impună tarife împotriva Chinei.

În același timp, un grup bipartizan de senatori presează pentru un nou proiect de lege care ar desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului din cauza copiilor ucraineni răpiți.

Semnificații

Declarația președintelui Donald Trump că Ucraina poate recuceri tot teritoriul pierdut în fața Rusiei marchează o schimbare bruscă față de apelurile sale anterioare ca Kievul să facă concesii.

De exemplu, în februarie, Trump i-a spus lui Zelenski, în timpul unei discuții tensionate în Biroul Oval, că el “nu are cărțile în mână acum” pentru a învinge o națiune mai mare și mai populată într-un război de uzură.

Iar înaintea discuțiilor cu președintele Putin, desfășurate în Alaska în august, Trump a afirmat că va încerca să recupereze o parte din teritoriu pentru Ucraina, dar a avertizat că vor exista “anumite schimburi, modificări de teritoriu.” Au existat atunci relatări potrivit cărora el plănuia chiar să-l preseze pe Zelenski să cedeze în întregime regiunile ucrainene din est, Donețk și Luhansk, în schimbul înghețării de către Rusia a restului liniei frontului – o propunere avansată de Putin în Alaska.

De asemenea, spun comentatorii, această modificare de atitudine a lui Trump semnalează o schimbare majoră în politica externă a Statelor Unite, cu implicații globale. După luni în care a exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a face concesii și a lansat ideea unor schimburi teritoriale cu Rusia, Trump a cerut acum ca Ucraina să își poată recâștiga teritoriile pierdute și a amenințat anterior cu noi sancțiuni drastice împotriva Rusiei.

Aceste mișcări vin în contextul continuării atacurilor rusești asupra Ucrainei și al stagnării negocierilor de pace, subliniind rolul esențial al SUA în modelarea traiectoriei conflictului și în asigurarea securității Europei.

Schimbarea radicală de ton a lui Trump a urmat summitului față în față dintre el și Putin, desfășurat luna trecută în Alaska. Ulterior, președintele american s-a întâlnit la Casa Albă cu Zelenski și lideri europeni.

Atât Putin, cât și Zelenski au prezentat planuri pentru încheierea războiului, dar nu există încă nicio propunere semnată și foarte puțină încurajare din partea Administrației Trump pentru a determina oricare dintre părți să semneze un acord.

Președintele Trump a sugerat, de asemenea, ca cei doi lideri mondiali să se întâlnească personal.

În timp ce negocierile de pace au stagnat, Putin a lovit Kievul și a trimis drone în spațiul aerian ucrainean, românesc și estonian, iar liderii NATO au invocat Articolul 4 pentru a aborda posibilitatea escaladării războiului de către Kremlin.

Frustrările liderului american legate de Putin și eșecul eforturilor sale de a-l convinge pe omul forte de la Kremlin să se așeze la masa negocierilor par să fie de altfel unele dintre motivele principale ale schimbării de atitudine ale lui Trump.

Convingerea liderului de la Casa Albă că va reuși, datorită legăturilor personale, să-l înduplece pe Putin să pună capăt măcelului și să negocieze s-au lovit de realitatea amară a intransigenței dictatorului de la Kremlin.

“Am crezut că (rezolvarea războiului) urma să fie cea mai ușoară parte datorită relației mele cu Putin,” le-a spus Trump reporterilor marți. “Din păcate, acea relație nu a însemnat nimic.”

Iritat de insuccesul demersurilor sale, Trump a decis să schimbe tonul și să dea o șansă eforturilor militare ale Ucrainei, deși, cred analiștii de peste ocean, liderul american nu pare să fie convins 100% că armata de la Kiev are personalul necesar și echipamentele militare pentru a înfrânge trupele lui Putin.

Trump pare însă că încearcă să-i forțeze mâna lui Putin cu orice preț și să repornească discuțiile de pace. Mai ales ca, asa cum indica rapoarte recente ale serviciilor americane de informatii si cum a notat si liderul republican, situatia economica din Rusia se deterioreaza pe zi ce trece.

De altfel, în afară de declarația de pe Truth Social, liderul anerican a mai declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă rusești pe teritoriul Alianței în mai puțin de două săptămân. “Da, cred că da,” a răspuns președintele american la întrebarea: “Credeți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian?”

El nu a spus dacă SUA vor participa la aceste eforturi. “Depinde de circumstanțe,” a spus Trump. “Dar știți, suntem foarte fermi în ceea ce privește NATO.”

CNN a reaminti că, în ultimele săptămâni, membrii NATO s-au mobilizat după ce drone și avioane rusești au încălcat spațiul lor aerian. Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat vineri în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei fără permisiune. Incidentul a avut loc la o săptămână după ce mai multe drone și avioane de luptă rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, determinând decolarea de urgență a unor avioane F-15 și F-35.

Luni, două dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Scandinavia – Oslo (Norvegia) și Copenhaga (Danemarca) – au fost forțate să se închidă pentru câteva ore din cauza apariției unor drone, perturbând planurile de călătorie ale zeci de mii de persoane.

Întrebată despre incident, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat că “nu poate exclude în niciun fel” posibilitatea ca Rusia să fie în spatele acestuia.

Trump a refuzat să dea vina pe Rusia atunci când a fost întrebat despre incident marți. “Nu am niciun răspuns până nu aflu exact ce s-a întâmplat. Știu despre asta, dar … ei nu știu ce s-a întâmplat. Însă vom afla foarte curând,” a spus el.

Luni, aliații europeni au avertizat, în cadrul unei ședințe de urgență tensionate a Consiliului de Securitate al ONU, că vor doborî avioanele sau dronele rusești implicate în orice viitoare încălcări ale spațiului aerian NATO.

Comentatorii americani au notat că aceste incursiuni au ridicat semne de întrebare cu privire la cât de pregătită este Europa să se apere împotriva agresiunii ruse. Trump a avertizat continentul că trebuie să facă mai mult pentru a-și consolida propria securitate și a pus responsabilitatea asupra altor membri NATO de a oferi finanțare pentru sprijinul militar al Ucrainei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marți că alianța este pregătită să se apere. “Avem toate sistemele defensive necesare pentru a ne asigura că putem apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat,” a spus el. “Asta am arătat atât în cazul Poloniei, cât și în cel al Estoniei.”

În sfârșit, experții cred că ideea avansată de Trump, conform căreia Ucraina ar putea cuceri teritoriu rusesc – sau chiar Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014 -, este probabil să-l înfurie pe Putin și să provoace amenințări nucleare din partea oficialilor pro-război de la Kremlin, așa cum este Dmitri Medvedev. Acesta este de altfel cunoscut pentru declarațiile sale agresive făcute în ultimii ani, inclusiv legate de folosirea bombelor nucleare ale Rusiei.

Concluzia. Axios a descris modificarea de atitudine a lui Trump legată de războiul din Ucraina o “schimbare extraordinară la 180 de grade în poziția sa față de război.”

De partea sa, Zelenski a spus că “Trump este, prin el însuși, un factor de schimbare,” numind postarea președintelui american o “mare schimbare” și “foarte pozitivă.”

Comentatorii americani sunt și ei aproape unanimi: schimbarea de atitudine a lui Donald Trump față de războiul dintre Rusia și Ucraina marchează un moment de cotitură important în politica externă americană. Dacă în lunile precedente fostul președinte a sugerat că o eventuală pace ar putea presupune concesii teritoriale din partea Kievului sau chiar schimburi de teritorii cu Moscova, el a transmis acum că Ucraina ar putea să-și recupereze întreg teritoriul pierdut. Această poziție contrastează puternic cu declarațiile anterioare și semnalează o aliniere mai clară cu așteptările liderilor de la Kiev și cu presiunile aliaților europeni.

Momentul ales de Trump este și el important: schimbarea lui de ton survine într-un context în care Rusia continuă să intensifice atacurile asupra Ucrainei și să încalce spațiul aerian al unor state NATO, ceea ce a sporit îngrijorările privind o posibilă escaladare regională a conflictului.

Declarațiile lui Trump, care descriu Rusia ca fiind într-o mare dificultate economică și chiar un “tigru de hârtie,” sugerează o încredere sporită în capacitatea Ucrainei de a rezista și de a avansa, mai ales cu sprijinul militar și financiar al Occidentului, dar ele indică și o dorință de a-i forța mâna liderului rus de a se așeza la masa de discuții și de a vorbi despre pacea dorită de mulți.

Pe de altă parte, pe plan intern, această repoziționare îi oferă lui Trump șansa de a se prezenta ca un lider “al păcii prin forță”, un mesaj bine primit de aripa tradițională a Partidului Republican, chiar dacă există tensiuni cu facțiunea izolaționistă a mișcării MAGA. Va fi, de exemplu, interesant de urmărit ce reacții vor avea cei din MAGA, care s-au opus constant implicării americane în conflictul din estul Europei și cum vor primi ei schimbarea de atitudine a lui Trump.

În același timp, schimbarea de poziție a liderului american este privită ca un semnal pentru aliații europeni că Statele Unite așteaptă un angajament mai consistent din partea lor, atât prin sancțiuni economice mai dure asupra Rusiei și Chinei, cât și prin consolidarea propriilor sisteme de apărare.

Nu este pentru prima dată când Trump își schimbă atitudinea față de un subiect. Acum este însă prima dată când el indică că Ucraina poate întoarce soarta războiului în favoarea ei.

Aliații Ucrainei nu pot face altceva decât să spere că schimbarea de ton a liderului de la Casa Albă este reală și că președintele american va oferi in continuare sprijinul financiar și militar necesar pentru ca Ucraina să pună tigrul (sau ursul?) de la răsărit cu botul pe labe.

Surse: FoxNews, BBC, Newsweek, Axios, The Hill, CNN, Truth Social, X