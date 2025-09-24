De ce e important discursul în care Trump a făcut praf ONU

Un început prost

Discursul prin care președintele Trump a criticat dur ineficiența Organizației Națiunilor Unite a fost anticipat de două momente controversate petrecute înainte ca liderul american să vorbească în fața liderilor mondiali.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În prima fază, Trump a avut parte de o sosire stânjenitoare la sediul ONU din New York, după ce scara rulantă din interiorul clădirii s-a oprit brusc chiar în momentul în care el și Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, au pășit pe ea.

Cei doi au pozat pentru scurt timp în fața camerelor la sosirea în sediul ONU, înainte de a urca pe scara rulantă care, spre amuzamentul privitorilor, s-a blocat imediat ce cuplul prezidențial american a pus piciorul pe ea.

După o clipă de confuzie, Melania a urcat rapid treptele blocate, în timp ce Trump a urmat-o, lăsându-i pe consilieri și angajați să folosească scările.

Ulterior, teleprompterul de pe scenă a cedat, forțându-l pe președinte să citească primele fraze ale discursului său de pe hârtie. “Nu mă deranjează să țin discursul fără prompter, pentru că prompterul nu funcționează,” le-a spus el liderilor mondiali adunați la New York. “Mă simt foarte fericit să fiu aici sus cu voi oricum – și în felul acesta vorbești mai mult din inimă. Tot ce pot spune este că oricine operează acest prompter este într-un mare necaz.”

Trump a spus apoi delegaților: “Tot ce am primit de la Națiunile Unite a fost o scară rulantă care, la urcare, s-a oprit chiar la mijloc. Dacă Prima Doamnă nu ar fi fost în formă excelentă, ar fi căzut, dar ea este în formă excelentă.”

Președintele a adăugat: “Acestea sunt două lucruri pe care le-am primit de la Națiunile Unite: o scară rulantă stricată și un prompter stricat. Vă mulțumesc foarte mult. Și, apropo, (scara) funcționează acum.”

Ulterior, în timpul discursului său, Trump a mai atacat de câteva ori ONU.

“Cu mulți ani în urmă, un dezvoltator imobiliar de mare succes din New York, cunoscut sub numele de Donald J. Trump, a licitat pentru renovarea și reconstrucția acestui complex al Națiunilor Unite,” a spus Trump la un moment dat. “Am spus la acea vreme că aș face-o pentru 500 de milioane de dolari.”

“Au decis să meargă într-o altă direcție, care a produs un rezultat mult inferior,” a continuat președintele.

Trump a spus că a avertizat ONU în legătură cu depășirile de costuri, iar acestea, într-adevăr, s-au produs. “Din punctul meu de vedere, sincer, privind clădirea și faptul că am rămas blocat în scară rulantă, ei încă nu au terminat treaba,” a spus Trump.

“Din păcate, multe lucruri în cadrul Națiunilor Unite se întâmplă exact așa, dar la o scară mult, mult mai mare,” a adăugat președintele.

Gluma a stârnit râsete în sală, însă ea nu a domolit combativitatea lui Trump, care s-a folosit de cele două incidente pentru a lansa un atac dur împotriva ONU și a ceea ce el consideră a fi “ineficiența” forumului mondial.

Discurs acuzator

În discursul său care a durat circa 56 de minute, președintele Trump a abordat mai multe subiecte, între care:

# realizările din primele luni ale celui de-al doilea mandat, care fac ca America să fie “cea mai fierbinte țară din lume,” aflată în “epoca ei de aur”.

Printre realizările enumerate de Trump s-au numărat investițiile în SUA, inflația și prețurile scăzute la benzină, precum și “acordurile comerciale istorice” semnate după ce a introdus tarife globale extinse.

# a criticat ONU pentru că nu a făcut nimic altceva decât “să scrie scrisori cu cuvinte dure,” dar nu “a rezolvat niciun război.” Trump a lăudat propriile eforturi de a pune capăt la șapte războaie, anunțând totodată atacuri militare împotriva Iranului și a presupușilor traficanți de droguri din Venezuela. Trump a menționat războiul din Ucraina, în timp ce despre negocierile pentru o încetare a focului în Gaza, a spus că “trebuie duse la bun sfârșit” și că ostaticii trebuie eliberați.

# i-a criticat pe Keir Starmer și pe alți aliați occidentali pentru că au “recompensat” atrocitățile Hamas prin recunoașterea Palestinei.

# Trump și-a concentrat apoi atacul pe două subiecte: imigrația și costul ridicat al energiei verzi regenerabile.

Țările care prețuiesc libertatea “dispar rapid” din cauza politicilor lor în aceste două domenii, a afirmat el, în timp ce a caracterizat politica privind schimbările climatice drept “cea mai mare înșelătorie comisă vreodată asupra lumii.”

“Aveți nevoie de frontiere puternice și de surse tradiționale de energie, dacă vreți să fiți din nou mari,” le-a transmis Trump liderilor mondiali la încheierea discursului de aproape o oră.

Momente-cheie

Președintrele Trump și-a folosit discursul ținut de la tribuna Adunării Generale a ONU pentru a se lăuda cu realizările din primul mandat și pentru a critica ONU.

El a acuzat Națiunile Unite că “finanțează un atac” împotriva Occidentului prin imigrație și a avertizat că Europa “se îndreaptă spre iad” din cauza politicilor din acest domeniu.

Președintele SUA a cerut încetarea “experimentului eșuat al frontierelor deschise,” lăudând în același timp succesul politicilor sale dure împotriva imigrației.

“Națiunile Unite finanțează un atac asupra țărilor occidentale și a frontierelor lor”, a spus el într-un atac vehement la adresa organizației. “ONU sprijină persoane care vin ilegal în Statele Unite,” a adăugat, făcând referire la sprijinul financiar acordat imigranților.

El a spus că ONU ar trebui să protejeze țările de “invazii” și “nu să le creeze și să le finanțeze.” afirmând că imigrația necontrolată este cea mai mare problemă a timpului nostru.

“În 2024, ONU a alocat 372 de milioane de dolari în asistență financiară pentru a sprijini aproximativ 624.000 de imigranți care s-au îndreptat spre Statele Unite.”

“Gândiți-vă la asta,” a răbufnit Trump. “ONU sprijină persoane care vin ilegal în Statele Unite, iar apoi noi trebuie să îi scoatem afară. ONU ar trebui să oprească invaziile, nu să le creeze și nici să le finanțeze.”

Adresându-se aliaților occidentali, Trump a afirmat direct: “Țările voastre sunt ruinate de imigrația necontrolată.”

“Europa este într-o mare problemă,” a continuat liderul de la Casa Albă. “Au fost invadați de o forță de imigranți ilegali cum nu s-a mai văzut niciodată. Și nimeni nu face nimic să schimbe asta, să-i dea afară.”

Această politică “nu este sustenabilă. Și pentru că aleg să fie corecți politic, nu fac absolut nimic în această privință,” a acuzat președintele american.

“Închisorile voastre sunt pline de aşa-zişii solicitanţi de azil care au răsplătit bunătatea – şi asta au făcut: au răsplătit bunătatea cu crimă,” a afirmat liderul de la Casa Albă.

El a vorbit și despre Londra, atacându-l pe primarul Sadiq Khan: “Privesc la Londra unde aveți un primar groaznic și orașul s-a schimbat complet. Acum vor să adopte legea Sharia, dar sunteți într-o altă țară, nu puteți face asta.”

De asemenea, ocupantul Biroului Oval i-a atacat și pe europeni pentru că încă mai cumpără petrol și gaze din Rusia, adăugând că nu va impune sancțiuni Moscovei pentru războiul din Ucraina până când aliații occidentali nu vor opri aceste achiziții.

“Este jenant pentru ei, și a fost foarte jenant pentru ei când am aflat despre asta,” a spus el. “Trebuie să înceteze imediat toate achizițiile de energie din Rusia. Altfel, pierdem timpul cu toții.”

Referindu-se la diferitele războaie care i-au marcat primele luni din acest mandat la Casa Albă, Trump și-a reiterat afirmațiile că a încheiat șapte conflicte la nivel mondial, criticând ONU pentru că nu a oferit ajutor.

El și-a revendicat meritele pentru acorduri de pace între Armenia și Azerbaidjan, Cambodgia și Thailanda, Israel și Iran, India și Pakistan, Rwanda și Republica Democratică Congo, Egipt și Etiopia, Serbia și Kosovo.

“Am încheiat șapte războaie, am tratat cu liderii fiecărei țări și nu am primit nici măcar un telefon de la ONU să ajute la finalizarea acordurilor,” a spus el, înainte de a lansa un atac tăios la adresa forului mondial.

“Care este scopul Națiunilor Unite? Tot ce par să facă este să scrie scrisori foarte puternic formulate. Sunt doar cuvinte goale, iar cuvintele goale nu rezolvă războaie,” a spus liderul american.

“Am spus mereu că ONU are un potențial uriaș, dar nici pe departe nu se ridică la acel potențial,” a declarat Trump.

Discursul președintelui american a deviat de multe ori de la textul pregătit. El a recunoscut două conflicte majore unde demersurile sale nu au produs rezultate: invazia Rusiei în Ucraina și războiul Israelului în Gaza după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Președintele Trump a amenințat că va impune tarife suplimentare asupra Rusiei – dar numai în cazul în care țările europene încetează să mai cumpere petrol rusesc.

“În cazul în care Rusia nu este pregătită să încheie un acord pentru a opri războiul, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un val foarte puternic de tarife, care, cred eu, ar opri vărsarea de sânge foarte repede,” a declarat Trump. “Europa trebuie să-și intensifice eforturile. Nu pot continua așa cum fac acum,” a adăugat el, menționând că se va întâlni cu liderii europeni la ONU.

Războiul durează de peste trei ani, iar această cronologie a făcut ca Rusia “să arate prost,” a mai spus el. “Nu face ca Rusia să arate bine. Face ca Rusia să arate prost.”

Referindu-se la conflictul din Gaza, Trump a numit recunoașterea unui stat palestinian de către mai mulți aliați occidentali “o recompensă” pentru “atrocitățile oribile” comise de Hamas și a cerut grupării eliberarea ostaticilor pentru a ajunge la pace.

Lăudându-și eforturile sale în obținerea păcii, Trump a apărat și deciziile de a ordona atacuri militare asupra Iranului și mai recent asupra presupuselor grupări de traficanți de droguri din Venezuela.

“Am început recent să folosim puterea supremă a forțelor armate ale Statelor Unite pentru a distruge rețelele teroriste și de trafic din Venezuela conduse de Nicolás Maduro și pe toți ticăloșii teroriști care trafichează droguri otravitoare în Statele Unite ale Americii,” s-a lăudat Trump.

“Fiți avertizați că vă vom șterge din existență. Asta facem. Nu avem de ales. Nu putem lăsa să se întâmple asta.” (Liderul venezuelean Maduro nu a fost prezent la ONU, iar pe capul său există o recompensă de 50 de milioane de dolari impusă de americani).

Trump a mai elogiat decizia de a aduce Garda Națională în Washington D.C. pentru a reprima criminalitatea – o mișcare criticată ca având accente autoritare, dar pe care el a lăudat-o.

Washington D.C. este acum “un oraș total sigur din nou,” a spus el, adăugând că, deși decizia nu a fost “corectă politic,” a funcționat.

Referindu-se la metropola de pe Hudson, Trump a spus că s-a simțit mai în siguranță vizitându-și orașul natal, New York, datorită eforturilor administrației sale de a reduce criminalitatea la nivel național. “Sunt în New York și mă simt mult mai în siguranță,” a declarat el. “(Noi) reducem criminalitatea.”

Pe un alt subiect, subliniind nevoia de a proteja libertatea religioasă, președintele Trump a numit creștinismul “cea mai persecutată religie de pe planetă.”

“Împreună, să apărăm libertatea de exprimare și libera manifestare,” a spus Trump. “Să protejăm libertatea religioasă, inclusiv pentru cea mai persecutată religie de pe planetă astăzi, care se numește creștinism.”

Președintele și-a reiterat, de asemenea, avertismentul cu privire la campaniile pentru energie verde, care “distrug o mare parte a lumii libere și o mare parte a planetei noastre.”

Trump a folosit de altfel o parte a declarației sale pentru a critica schimbările climatice, despre care a spus că sunt “cea mai mare înșelătorie comisă vreodată asupra lumii,” respingând amenințarea și criticând Regatul Unit. (Potrivit BBC, s-au auzit exclamații și mai mulți delegați au clătinat din cap la auzul afirmațiilor lui Trump pe acest subiect).

“Acum ar putea să-i spună pur și simplu schimbări climatice, pentru că în felul acesta nu pot greși. Schimbări climatice – pentru că dacă e mai cald sau mai rece, orice s-ar întâmpla, e schimbare climatică,” a declarat el.

“Toate aceste predicții făcute de Națiunile Unite și de mulți alții, adesea din motive rele, au fost greșite. Au fost făcute de oameni proști care i-au costat averi pe cetățenii țărilor lor.”

“Nu vreau să-i mai văd distrugând frumoasa zonă rurală scoțiană și engleză cu mori de vânt și panouri solare uriașe, care se întind pe șapte mile pe șapte mile (adică o suprafață de aproape 127 km²), luând terenuri agricole,” a spus Trump. “Dar nu vom lăsa să se întâmple asta în America.”

Trump a descris petrolul din Marea Nordului ca fiind “atât de impozitat încât niciun dezvoltator, nicio companie de petrol nu mai poate merge acolo.”

El a spus: “Țările despre care vorbim au renunțat la avantajul lor puternic, practic închizând marea resursă de petrol din Marea Nordului.”

Trump a menționat și vizita sa în Marea Britanie de săptămâna trecută, dezvăluind că l-a îndemnat în repetate rânduri pe premierul Keir Starmer să extragă mai mult combustibil fosil.

“Îmi fac griji pentru Europa. Iubesc Europa. Iubesc popoarele Europei și urăsc să o văd devastată de energie și imigrație,” a deplâns președintele. “Acest monstru cu două cozi a distrus totul în calea lui și nu mai pot lăsa să se întâmple asta.”

Trump a menționat decesele cauzate de căldură pe continent, pe care le-a pus pe seama lipsei de aer condiționat. “Suntem pregătiți să oferim oricărei țări rezerve abundente și accesibile de energie, dacă are nevoie de ele,” a afirmat liderul american.

În încheierea discursului său, președintele Trump a făcut apel la națiuni să colaboreze pentru a face lumea un loc mai bun.

“Haideți să lucrăm împreună pentru a construi o planetă luminoasă, frumoasă, o planetă pe care o împărtășim cu toții, o planetă a păcii, într-o lume mai bogată, mai bună și mai frumoasă ca niciodată,” a spus Trump.

“Vom schimba lucrurile,” a continuat el. “O să facem țările noastre mai bune, mai sigure, mai frumoase, o să avem grijă de oamenii noștri. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o onoare. Dumnezeu să binecuvânteze națiunile lumii. Vă mulțumesc foarte mult. La revedere.”

Semnificații

Așa cum era de așteptat, discursul președintelui Trump a fost primit cu reacții mixte în Statele Unite. Aliații liderului republican au lăudat criticile sale la adresa liderilor Uniunii Europene, a schimbărilor climatice și a imigrației ilegale.

“Ne-am întors cu adevărat,” a scris pe X un comentator de la Florida Voice News, în timp ce un suporter cu indicativul MAGA Kitty a exclamat: “Un discurs absolut EPIC al președintelui Trump la Adunarea Generală a Națiunilor Unite: în el, (Trump) îi atacă dur pe ONU, Europa, schimbările climatice și MULT MAI MULT! SPECTACULOS, Domnule!”

De partea lor, criticii președintelui au afirmat că prestația lui a fost “rușinoasă,” așa cum a făcut de exemplu jurnalistul Mehdi Hasan, redactor-șef al publicației Zeteo. Acesta l-a numit pe comandantul suprem un “copil-bărbat” care s-a adresat liderilor străini cu cuvinte “pe care nici măcar dictatori adevărați nu le-ar rosti.”

Iar grupul Republicans against Trump a postat pe X, referindu-se la discursul președintelui în fața liderilor mondiali: “Discursul său la ONU nu este altceva decât plângeri, laude de sine și victimizare.”

Și, totuși, care sunt semnificațiile declarațiilor făcute de Trump în fața Adunării Generale a ONU de la New York?

Liderul american a lansat un atac direct la adresa ONU, acuzând organizația că “finanțează invazii” prin sprijinirea imigranților ilegali și că se rezumă la “cuvinte goale” în fața conflictelor.

El a descris imigrația ca problemă centrală a secolului nostru, denunțând “experimentul eșuat al frontierelor deschise” și a spus că Europa și aliații occidentali sunt “ruinați” de imigrația necontrolată.

În ton cu atitudinea adoptată constant în acest mandat, Trump nu s-a sfiit să critice Europa: el a atacat în special Londra și pe primarul Sadiq Khan, a acuzat Europa că se lasă “invadată” și că nu acționează din cauza “corectitudinii politice.”

De asemenea, în acord cu politica recenta a Administrației de la Washington, liderul republican a condamnat energiile verzi, numind schimbările climatice “cea mai mare înșelătorie din istorie” și a cerut revenirea la surse tradiționale de energie.

În ceea ce privește realizările din acest mandat, Trump și-a asumat meritul pentru “încheierea a șapte războaie,” pentru acorduri comerciale “istorice” și pentru reducerea criminalității în SUA. Republicanul a promovat ideea că SUA trebuie să-și apere suveranitatea, să se retragă din tratate internaționale și să reducă ajutorul extern, deși finalul discursului său a fost optimist: el a cerut cooperare globală pentru “o planetă mai frumoasă și mai pașnică.”

Concluzia. Discursul președintelui Donald Trump la ONU a fost marcat de un ton critic la adresa organizației și a aliaților europeni, reflectând o neîncredere profundă în instituțiile multilaterale și o orientare naționalistă centrată pe suveranitatea americană. Trump a denunțat imigrația necontrolată și politicile energetice verzi, punând presiune asupra Europei să-și ajusteze direcția, dar riscând în același timp să slăbească solidaritatea transatlantică și poziția SUA ca lider al ordinii internaționale liberale.

Criticile sale scot în evidență tensiunea dintre tradiția americană a multilateralismului de după 1945 și o strategie unilaterală bazată pe protejarea intereselor interne, spun experții.

Prin acest discurs, Trump a transmis că organizațiile internaționale nu doar că nu își îndeplinesc misiunea, ci pot deveni factori destabilizatori, mesaj care rezonează cu electoratul său din mișcarea Make America Great Again, sceptic față de globalism. Iar ONU a fost ținta directă a atacurilor republicanului, care a făcut praf forul mondial, și nu este exclus ca în lunile următoare să vedem și alte restricții sau retrageri de fonduri pe care Trump le va lua împotriva organizației. (Ulterior discursului de la Adunarea Generală, Trump a spus în timpul unei întâlniri cu Ursula von der Leyen că ONU ar putea fi incredibilă cu “ alte persoane la conducere.”)

În ceea ce privește relația cu aliații europeni, analiștii cred că tonul dur reflectă atât frustrarea față de dependența energetică a Europei de Rusia, cât și o strategie de a forța statele europene să-și ajusteze politicile în linie cu cele ale Washingtonului. Totuși, o astfel de retorică poate fi interpretată drept lipsă de respect față de partenerii tradiționali și poate alimenta percepția că SUA se îndepărtează de rolul său de garant al securității colective. Lucruri care riscă să creeze fisuri în alianțe esențiale, precum NATO, și să reducă coeziunea occidentală în fața amenințărilor comune, așa cum sunt Rusia și China.

În ansamblu, conmentatorii cred că Trump a oferit imaginea unei Americi mai puțin dispuse să conducă prin cooperare și mai înclinată să-și impună viziunea unilaterală asupra lumii, o Americă care arată cu degetul ONU pentru ineficiență și care face în prezent eforturi majore pentru schimbarea din temelii a ordinii globale liberale. Un discurs care, cel mai probabil, dă dureri de cap suplimentare cancelariilor europene și aliaților internaționali ai SUA, dar care, fără îndoială, a încântat MAGA.

Surse: ABC News, New York Post, BBC, CNN, Daily Mail, YouTube, X