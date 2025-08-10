Poliţia din Londra a arestat 466 de persoane pentru susţinerea grupării interzise Palestine Action

Poliţia a arestat 466 de persoane, sâmbătă, în centrul Londrei, pentru că au protestat faţă de decizia guvernului britanic de a interzice gruparea activistă pro-palestiniană Palestine Action, conform legilor anti-terorism, scrie CNN, preluată de News.ro.

”Până la ora 9 P.M., 466 de persoane au fost arestate pentru că şi-au arătat sprijinul pentru Palestine Action”, a scris, pe X, Poliţia Metropolitană.

Opt arestări au fost făcute pentru alte infracţiuni, între care cinci pentru atacarea ofiţerilor, dar Poliţia a afirmat că nimeni nu a fost rănit grav.

Palestine Action este o grupare cu sediul în Regatul Unit care afirmă că vrea să întrerupă operaţiunile producătorilor de arme care livrează guvernului israelian.

Luna trecută, parlamentarii britanici au votat pentru interzicerea grupării după ce doi activişti de la Palestine Action au pătruns, în iunie, în cea mai mare bază aeriană britanică, din centrul Angliei, avariind două aeronave militare.

Interzicerea grupării face să fie ilegal, potrivit legii britanice, ca o persoană să fie membru – sau să promoveze sprijinul pentru – în Palestine Action şi pune organizaţia în aceeaşi categorie cu cele teroriste, precum Hamas, al Qaeda şi ISIS.

O mulţime de persoane s-au adunat la demonstraţiile organizate de Defend Our Juries, sâmbătă după-amiază, în Piaţa Parlamentului din Londra. Poliţia Metropolitană a avertizat că va aresta pe oricine îşi arată sprijinul pentru gruparea interzisă.

O protestatară în vârstă de 80 de ani, din Surrey, Anglia, care a dorit să rămână anonimă, a declarat pentru CNN că a participat la protest pentru a arăta ”ce farsă” este decizia guvernului privind Palestine Action.

Ea a afirmat că organizatorii doreau să aibă cel puţin 500 de persoane care să stea în mod paşnic, cu pancarte. ”Am văzut că mai mulţi au fost luaţi de Poliţie, dar nu erau pur şi simplu destul poliţişti să îi aresteze pe toţi”, a adăugat ea.

Organizatorii au afirmat, pe reţelele sociale, că peste o mie de persoane au participat la protest, ”având pancarte pe care scria «Mă opun genocidului, sprijin Palestine Action», într-un gest de sfidare în masă faţă de interdicţia (ministrului de Interne) Yvette Cooper”.

Poliţia Metropolitană a arătat că aproximativ 500-600 de persoane au participat la eveniment când acesta a început. ”Mulţi erau trecători, jurnalişti sau oameni care nu aveau pancarte de sprijin pentru Palestine Action”, a afirmat Poliţia, într-un comunicat anterior.

“Suntem încrezători că oricine a venit astăzi în Piaţa Parlamentului având o pancartă prin care îşi exprima sprijinul faţă de Palestine Action a fost fie arestat sau este în curs să fie arestat”, a adăugat Scotland Yard.

Cei arestaţi la protest au fost duşi ”la centre de deţinere în zona Westminster, iar cei cărora li s-au confirmat informaţiile au putut ieşi pe cauţiune, cu condiţia să nu mai participe la alte proteste în sprijinul Palestine Action”, a mai afirmat Poliţia.

O echipă a CNN a văzut încăierări între protestatari şi Poliţia, în timp ce demonstranţii erau arestaţi şi luaţi de acolo pentru sprijinirea Palestine Action. Martorii au fost auziţi strigând: ”Să vă fie ruşine” în timp ce poliţiştii îndepărtau protestatarii paşnici din zonă.

Ministrul britanic de Interne, Yvette Cooper, a mulţumit Poliţiei pentru ”gestionarea puţinelor persoane ale căror acţiuni au încălcat linia infracţionalităţii”.

”Dreptul de a protesta este unul pe care îl protejăm aprig, dar acest lucru este foarte diferit faţă de a exprima sprijinul pentru această organizaţie restrânsă, interzisă”, a afirmat ea, potrivit UK’s Press Association.

Amnesty International UK a condamnat arestarea protestatarilor paşnici drept o ”încălcare a obligaţiilor internaţionale ale Regatului unit de a proteja dreptul la libertatea de expresie şi de adunare”, într-o postare pe X.