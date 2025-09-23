Protest al SOS Infertilitatea şi Declic în faţa Guvernului pentru reluarea finanţării programului de fertilizare in vitro

Membri ai SOS Infertilitatea şi Declic au protestat, marţi, în faţa Guvernului, pentru reluarea finanţării programului de fertilizare in vitro, transmite Agerpres.

Manifestanţii au avut pancarte cu mesaje precum: „România fără copii = România fără viitor!”, „Speranţa e la noi, dar banii sunt la voi!”, „Nu vrem cadouri, vrem şansa de a avea copii!”, „Aceşti copii vor să se nască!” şi „Nu tăiaţi din pix împlinirea familiilor noastre!”.

Preşedinta Asociaţiei SOS Infertilitatea, Nicole Brunel, a declarat că prin acest protest cele două asociaţii cer Guvernului să reia finanţarea programului FIV pentru 2025, precizând că ultimele fonduri pentru această iniţiativă au putut fi accesate în noiembrie 2024.

Nicole Brunel a menţionat că finanţarea constă în două vouchere de 15.000 de lei, dintre care unul pentru medicamente, de 5.000 de lei şi altul, de 10.000 de lei, pentru procedura medicală.

Ea a menţionat că ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a cerut Ministerului Finanţelor ca la viitoarea rectificare bugetară, care va avea loc până la sfârşitul lunii, să aloce bani pentru programul FIV.

„Sunt persoane pentru care a deveni părinte este imposibil fără un sprijin financiar. (…) Este un drept reproductiv al cetăţenilor să fie ajutaţi în dorinţa lor de a avea copii şi dacă nu finanţăm FIV se întâmplă efecte secundare grave, precum divorţuri, lipsă de eficacitate la locul de muncă”, a adăugat Nicole Brunel.

La rândul său, Anduţa Karetsou, campaigner Declic, a spus că solicitarea protestatarilor este ca la rectificarea bugetară să se aloce bani pentru cel puţin 5.000 de proceduri FIV, adică 75 de milioane de lei, dacă nu este posibil pentru 10.000 de astfel de demersuri.

De asemenea, aceasta a punctat că aproape 11.000 de cetăţeni au semnat petiţia „Austeritatea trece, copiii rămân”, prin care se solicită bani pentru proceduri de fertilizare in vitro.