Ministrul Muncii: Programul naţional de fertilizare in vitro va putea fi, în…

Ministrul Muncii: Programul naţional de fertilizare in vitro va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene

Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene, aceasta fiind o veste bună pentru mii de familii care trăiesc cu speranţa de a-şi împlini visul de a avea un copil, a anunţat joi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, transmite Agerpres.

„Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene. Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu speranţa de a-şi împlini visul de a avea un copil. După discuţii şi efortu ri comune, am reuşit să introducem acest program în Programul Operaţional Sănătate, pentru ca el să poată continua şi să se dezvolte, chiar şi în condiţiile unor restricţii bugetare dificile. Este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman. Pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă„, a transmis ministrul printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, procedurile pentru elaborarea ghidului solicitantului vor fi demarate rapid, astfel încât finanţarea să devină realitate cât mai curând.

„Mulţumesc colegilor mei, Alexandru Rogobete (ministrul Sănătăţii, n.r.) şi Dragoş Pâslaru (ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, n.r.), pentru sprijinul şi colaborarea lor. Acesta este genul de proiect care aduce viaţă, speranţă şi încredere”, a adăugat ministrul.

Tags:
